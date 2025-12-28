  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Херцег-Нови
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
1
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Херцег-Нови, Черногория
от
$84,371
ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказатьс…
Застройщик
Montenegro Sun Realty
