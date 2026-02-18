  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Общине Котор, Черногория

Прчань
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Прчань, Черногория
от
$3,49 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Расположение дворца Флорио расположено вдоль местной прибрежной дороги, всего в 5 метрах от моря. Непосредственное окружение дворца характеризуется историческим ядром поселения Прчандж, природным ландшафтом и наличием нескольких отдельных культурных и исторических памятников. На противополож…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
На карте
Realting.com
Перейти