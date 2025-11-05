  1. Realting.com
  Черногория
  Кавач
  Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ

Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ

Кавач, Черногория
Цена по запросу
;
26
ID: 32956
ID новостройки на Realting
In CRM: 539035
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Кавач

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Срок сдачи под ключ: Начало 2027 года. (зависит от наполнения комплектации по пожеланию покупателей).

Структура проекта: Площади вилл от 180 м2. Площадь земельных участков -  от 500 м2

В структуру комплекса входят 3 виллы с гаражом, а так же 3 виллы с двойной парковкой

Удобства:
Престижный жилой комплекс с отличным расположением. Панорамный вид на море и город. Личный бассейн на территории. Современный архитектурный дизайн и высокое качество строительства. В стоимость включены услуги дизайнера и стандартная комплектация виллы. (Финишная отделка помещений - полы паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашенные в любой цвет по выбору. Полная наружная отделка - фасад, кровля, водостоки. Все инженерные системы - электрика по проекту, канализация, вода, единый бойлер на дом, инвертер - мультисплит кондиционеры в комнатах, теплый пол в санузлах и общих помещениях (кроме спален), система вентиляции, видеонаблюдение. Санузлы - плитка, сантехника. Терраса перед домом. Кроме того, к каждой вилле прилагается парковочное место, что обеспечивает дополнительный комфорт и функциональность. Каждый дом элегантно обставлен, отличается современным интерьером, отделкой из высококачественных материалов и идеальной планировкой. Возможна рассрочка платежей на выгодных условиях.

Расположение: 

  • В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro -  20 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 50 минут на автомобиле;

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Местонахождение на карте

Кавач, Черногория
