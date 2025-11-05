Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!



Срок сдачи под ключ: Начало 2027 года. (зависит от наполнения комплектации по пожеланию покупателей).



Структура проекта: Площади вилл от 180 м2. Площадь земельных участков - от 500 м2



В структуру комплекса входят 3 виллы с гаражом, а так же 3 виллы с двойной парковкой



Удобства:

Престижный жилой комплекс с отличным расположением. Панорамный вид на море и город. Личный бассейн на территории. Современный архитектурный дизайн и высокое качество строительства. В стоимость включены услуги дизайнера и стандартная комплектация виллы. (Финишная отделка помещений - полы паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашенные в любой цвет по выбору. Полная наружная отделка - фасад, кровля, водостоки. Все инженерные системы - электрика по проекту, канализация, вода, единый бойлер на дом, инвертер - мультисплит кондиционеры в комнатах, теплый пол в санузлах и общих помещениях (кроме спален), система вентиляции, видеонаблюдение. Санузлы - плитка, сантехника. Терраса перед домом. Кроме того, к каждой вилле прилагается парковочное место, что обеспечивает дополнительный комфорт и функциональность. Каждый дом элегантно обставлен, отличается современным интерьером, отделкой из высококачественных материалов и идеальной планировкой. Возможна рассрочка платежей на выгодных условиях.



Расположение:

В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 20 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 50 минут на автомобиле;

