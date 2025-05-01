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Виллы с видом на горы в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
36
Lustica
28
Кумбор
26
Portonovi
23
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10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Josice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Предлагаем на продажу дом на первой линии моря в Боко-Которском заливе. Дом площадью 148 кв …
$1,01 млн
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
$1,63 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Деревня Lucici - это частное поместье с любовью восстановленными каменными домами с оздорови…
$367,730
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Lustica, Черногория
Вилла 6 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
$434,146
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$522,531
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
На продажу выставлена уникальная вилла с невероятным видом на море. Первый этаж состоит и…
$1,63 млн
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Агентство
First Realty
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
$316,685
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Вилла 30 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 30 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 30
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
AMAZING OFFER - A HOTEL FOR SALE! This mini hotel is located in Herceg Novi, within the w…
$2,75 млн
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Вилла в Josice, Черногория
Вилла
Josice, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эксклюзивная вилла на первой линии у моря в Черногории с апартаментами Добро пожаловать в…
$488,138
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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