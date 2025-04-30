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Квартиры с гаражом в Donja Lastva, Черногория

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Продается уютная квартира с видом на море в Тивате Предлагаем вашему вниманию уютную квартир…
$163,621
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему вним…
$298,900
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Квартира 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 4/4
Новые апартаменты в жилом комплексе города Тиват. В данном комплексе остался на продажу 1 пе…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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