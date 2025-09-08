Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Donja Lastva, Черногория

Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Продаются апартаменты в элегантном четырехэтажном жилом комплексе, расположенном в удобной л…
$168,729
Кондо 2 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Кондо 2 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Жилой дом расположен на первой линии Адриатического побережья — всего в 10 метрах от пляжа. …
$409,729
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 4/4
Предлагаем вашему вниманию изысканную двухспальную квартиру в престижном районе Донья Ластва…
$573,949
AdriastarAdriastar
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство …
$140,475
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему внима…
$386,537
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Продаётся апартамент с двумя спальнями в новом жилом комплексе в центре Тивата. Общая площа…
$468,530
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Продажа квартир в роскошном комплексе Представляем вашему вниманию квартиры в новом элитном…
$182,755
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Продаётся апартамент с двумя спальнями в новом жилом комплексе в центре Тивата. Общая площа…
$412,276
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Продажа квартир в роскошном комплексе Представляем вашему вниманию квартиры в новом элитном…
$164,702
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Продаются апартаменты в элегантном четырехэтажном жилом комплексе, расположенном в удобной л…
$152,062
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему вним…
$298,900
Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

