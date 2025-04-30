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Квартиры с видом на горы в Donja Lastva, Черногория

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Продается уютная квартира с видом на море в Тивате Предлагаем вашему вниманию уютную квартир…
$163,621
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Идеальная квартира у моря – ваш уголок комфорта и уюта! Представляем вашему вниманию уютную…
$116,118
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА Представляем вашему вниманию уникальное предложение – роскошную двухкомнатн…
$200,567
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему вним…
$298,900
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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