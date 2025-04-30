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Квартиры с террасой в Donja Lastva, Черногория

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10 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 4 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Площадь 126 м²
Тиватская ривьера. Новые квартиры от Застройщика Недвижимость продаётся от Застройщика, "из…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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Агентство
First Realty
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Тиват, центр. Квартира с одной спальней в удобном районе Тивата рядом с Porto Montenegro Ра…
$172,985
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Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Расположение: Тиват Площадь апартаментов: 31-133 кв.м. Кол-во спален: 1-2 Кол-во ванных комн…
$222,497
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Тиватская ривьера. Новые квартиры от Застройщика Недвижимость продаётся от Застройщика, "из…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Тиватская ривьера, район Опатово. Новые квартиры от Застройщика Недвижимость продаётся от З…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
КВАРТИРА 43 М2 С ПРОСТОРНОЙ ТЕРРАСОЙ 75 М2 В 3 МИНУТАХ ОТ МОРЯ ВСЕГО ЗА 140.000 ЕВРО Одноком…
$150,068
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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