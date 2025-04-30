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Квартиры с видом на море в Donja Lastva, Черногория

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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 3/3
А4-1266-2. Новый комплекс в Тивате, Доня Ластва Продается красивый новый жилой комплекс в Ти…
$979,348
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 66м² в новом жилом комплексе на пер…
$355,140
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Продается уютная квартира с видом на море в Тивате Предлагаем вашему вниманию уютную квартир…
$163,621
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 82м² в новом жилом комплексе на пер…
$441,648
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 66м² в новом жилом комплексе на пер…
$355,140
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Расположение: Тиват Площадь апартаментов: 31-133 кв.м. Кол-во спален: 1-2 Кол-во ванных комн…
$222,497
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему вним…
$298,900
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 81м² в новом жилом комплексе на пер…
$435,957
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 49м² в новом жилом комплексе на пер…
$264,078
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 82м² в новом жилом комплексе на пер…
$441,648
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся двухкомнатный пентхаус 125м² в новом жилом комплексе на пе…
$672,716
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 4/4
Новые апартаменты в жилом комплексе города Тиват. В данном комплексе остался на продажу 1 пе…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Dream family apartment Attractive location, second line from the waterfront Modern, …
$328,579
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Квартира в Donja Lastva, Черногория
Квартира
Donja Lastva, Черногория
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
K4-1266-2. New Complex in Tivat, Donja Lastva For sale beautiful new residence complex in Ti…
$458,144
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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