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Квартиры с бассейном в Donja Lastva, Черногория

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорииПродаются апартаменты в строящемся жилом доме, расположенном в районе…
$221,962
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорииПродаются апартаменты в строящемся жилом доме, расположенном в районе…
$187,814
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорииПродаются апартаменты в строящемся жилом доме, расположенном в районе…
$239,036
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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