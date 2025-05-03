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Виллы с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
102
Петровац
36
Бечичи
38
Свети-Стефан
38
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25 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$897,275
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Предлагаем Вашему вниманию роскошный закрытый комплекс расположен в Тудоровичах, старейшей д…
$1,67 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Tudorovici, Черногория
Вилла 6 комнат
Tudorovici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
$3,70 млн
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Вилла в Tudorovici, Черногория
Вилла
Tudorovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Продаже две шикарные виллы в тихом поселке Тудоровичи, Будванской Ривьеры с видом на Адриати…
$1,00 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Предлагаем Вашему вниманию роскошный закрытый комплекс расположен в Тудоровичах, старейшей д…
$1,57 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 6 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах о…
$2,74 млн
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла 5 комнат в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла 5 комнат
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Выставлен на продажу редко встречающийся на рынке недвижимости Черногории эксклюзивный объек…
$2,72 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 3/3
Ваш уголок рая в живописной Черногории Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени…
$828,660
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Пржно, Черногория
Вилла
Пржно, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
Элитная вилла в Каменово Роскошная вилла площадью 240 м², расположенная на участке 380 м², п…
$1,25 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Черногория, Будва  Роскошный комплекс Dukley Gardens. Вилла 146м.кв: 2 спальни 2 ванны…
$1,36 млн
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Вилла 5 комнат в Boreti, Черногория
Вилла 5 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Предлагаем на продажу элитная вилла в лучшем месте на Адриатике, город Бечичи Ивановичи райо…
$1,96 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продажа вилл, созданных по уникальному проекту в новом комплексе Pine Village. Authentic Res…
$1,09 млн
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First Realty
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Вилла 4 комнаты в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла 4 комнаты
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
$726,420
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Vector Estate Montenegro
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
$1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 3 комнаты в Boreti, Черногория
Вилла 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Предлагаем на продажу современную двухэтажную виллу с бассейном площадью 160 кв метров и тер…
$599,527
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First Realty
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Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Продажа: вилла с бассейном на  Будванской ривьере, рядом с Петровац Площадь объекта: всего …
$802,513
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46 млн
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Вилла 8 комнат в Будва, Черногория
Вилла 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Количество этажей 4
?Продажа! Роскошная вилла с видом на Святой Стефан.   ?Уникальный объект, для ценителе…
$3,78 млн
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Вилла 7 комнат в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла 7 комнат
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
$3,71 млн
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First Realty
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
К вашему вниманию небольшая уютная вилла в солнечной Будве – главного города Будванской Ривь…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Недв…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
700  площадь участка (м²) 465  площадь дома (м²) Вилла  расположена в тихом уголке Режевичи,…
$3,20 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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