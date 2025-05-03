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Виллы с террасой в Общине Будва, Черногория

Будва
102
Петровац
36
Бечичи
38
Свети-Стефан
38
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24 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Located in the scenic village of Tudorovići, just minutes from Sveti Stefan and the Budva Ri…
$885,708
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
К продаже предлагается современная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Новая вилла…
$1,14 млн
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Срочная продажа эксклюзивной виллы в Режевичах, общей площадью 434м2 на участке 654м2. Эта в…
$815,834
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
К продаже предлагается роскошная вилла в Режевичах, в элитном жилом комплексе. Данный компле…
Цена по запросу
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Вилла расположена в предместье Будвы, самого популярного места отдыха на побережье Черногори…
$648,989
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
$2,91 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
$3,84 млн
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Великолепная 3-ех этажная вилла с потрясающим видом на море в Режевичах! Идеальное место для…
$732,159
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
PRICE DROP!!! The villa consists of a main house and a guest house. Villa area: 250 m2 …
$913,757
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Абсолютно новая вилла в поселке Ивановичи курортного района Бечичи, откуда открывается панор…
$571,111
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Каменная вилла с историей в Режевичи. Площадь виллы 197м2 и состоит из двух этажей. На перво…
$518,153
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Вилла 5 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в городке …
$2,44 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
К продаже предлагается шикарная вилла в Будве, Близикуче с потрясающим видом на Свети Стефан…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 8 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 8 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи. Этот…
$3,80 млн
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VALUE.ONE
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Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Дом на берегу моря в местечке Перазича До. До великолепного пляжа всего 100 метров! Вокруг…
$1,08 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Две роскошные виллы, каждая из которых площадью 600 м2, будут построены в самой дорогой и пр…
Цена по запросу
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа. Новые виллы в элитном поселке Близикуче. Предлагаются к продаже две современные …
$1,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном в тихом районе Бечичи. Это место сочетает в себе великолепные пейзаж…
$596,462
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English, Русский, Français, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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