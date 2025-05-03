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Виллы с видом на море в Общине Будва, Черногория

Будва
102
Петровац
36
Бечичи
38
Свети-Стефан
38
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95 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Вилла располагается в очень тихом и красивом месте пос. Режевичи (до магистральной дороги). …
$805,248
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Monteonline
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English, Русский, Српски
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Two villas with panoramic views for sale in Budva, Lazi area. Villa 1 area: 465 m2 Villa…
$2,77 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Located in the scenic village of Tudorovići, just minutes from Sveti Stefan and the Budva Ri…
$885,708
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First Realty
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Расположение: г. Будва Площадь виллы: 380 кв.м. Площадь участка: 455 кв.м. Кол-во спален: 3 …
$1,13 млн
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Monteonline
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 438 м²
К продаже предлагаются совершенно новые, меблированные и готовые к проживанию виллы в охраня…
$1,29 млн
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 220 м²
Единственное в своём роде предложение на рынке эксклюзивной недвижимости Будванской Ривьеры …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Krstac, Черногория
Вилла 5 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая двухэтажная вилла в поселке Скочидевойка, пригород Будвы. Вилла площадью …
$475,340
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$897,275
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
ID-2349 🔥 Уникальная историческая вилла XV века в Петроваце  Живой памятник архитектур…
$1,82 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Думаете о том, где спокойно и уединенно провести время в гармонии с природой? У вас большая,…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Montesale
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Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Полностью новая вилла, построенная в сочетании современной и традиционной черногорской архит…
$590,515
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Monteonline
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Предлагаем Вашему вниманию роскошный закрытый комплекс расположен в Тудоровичах, старейшей д…
$1,67 млн
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First Realty
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту в Черногории в живописном посёлке Ре…
$3,76 млн
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Monteonline
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Продается большая трехэтажная вилла в потрясающем районе Будвы - Близикуче.Общая площадь дом…
$2,39 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продается просторная вилла площадью 155 м2 с огромной террасой в 129 м2, входящая в состав п…
$1,41 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлен уникальный дизайнерский дом в поселке Режевичи, Черногория, сочетающий …
$3,48 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Чудесная, трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море в п. Скочидевойка (Режеви…
$1,69 млн
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Monteonline
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Вилла 6 комнат в Krstac, Черногория
Вилла 6 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в престижном поселке Ск…
$1,68 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Boreti, Черногория
Вилла
Boreti, Черногория
Площадь 170 м²
Вилла в Бечичи с панорамным видом на море. Состоит из трех спален, три санузла, гостиная с …
$575,267
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Montesale
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
К продаже предлагается роскошная вилла в Режевичах, в элитном жилом комплексе. Данный компле…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Tudorovici, Черногория
Вилла 6 комнат
Tudorovici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
$3,70 млн
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Вилла 3 комнаты в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла 3 комнаты
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Mediterranean style designed four bedroom villa, designed around a centrally positioned, ope…
$2,39 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 414 м²
К продаже представлена вилла в Тудоровичи (Режевичи), Будванская ривьера с бассейном и сауно…
$965,218
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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