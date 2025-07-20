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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
487
Бечичи
173
Рафаиловичи
20
Петровац
7
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8
Сдается 2-комнатная квартира с видом на море, в здании Tre Canne на первой линии моря в Будв…
$2,965
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Недвижимость, Черногория, БечичиСдается однокомнатная квартира на длительный срок в Бечичах,…
$756
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 6
Сдается роскошная трехкомнатная квартира площадью 150м2, расположенная на 6 этаже эксклюзивн…
$5,814
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 1
Сдаем в аренду роскошную квартиру с двумя спальнями, расположенную в престижной резиденции D…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
Сдаётся эксклюзивная, роскошно меблированная двухкомнатная квартира площадью 180 м², располо…
$5,233
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Пржно, Черногория
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3
Сдаётся однокомнатная квартира на длительный срок в посёлке Пржно (Будва).Квартира находится…
$640
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море