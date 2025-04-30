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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Петроваце, Черногория

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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Аренда Петровац № 4993. Сдается студия в новом доме. Лифт. Этаж 1. Меблирована. К морю 200 м…
$486
в месяц
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Мы предлагаем вам возможность арендовать новую, полностью меблированную квартиру в прекрасно…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2
Аренда Петровац №4061. Сдается квартира с 3 спальнями на длительный срок в Петроваце. Первая…
$1,702
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Аренда Петровац № 2749. Современная квартира с 3 спальнями и гостиной, 2 ванные комнаты, бол…
$1,544
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Аренда Петровац №4510. Сдается квартира на длительный срок в городе Петровац. Квартира имеет…
$732
в месяц
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
#Изнаймливанье #Резевичи0/4#3720📍Iznajmite kuću u nizu u gradu Rezhevichi📐Површин 220м2Спрат…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Аренда ID 4099, сдаётся на долгосрочную аренду комфортабельная и роскошно обставленная 2 спа…
$938
в месяц
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