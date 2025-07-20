Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Общине Будва, Черногория

Будва
487
Бечичи
173
Рафаиловичи
20
Петровац
7
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
773 объекта найдено
Свободна с 1 сентября квартира в Tre Cann в Будва, Черногория
Свободна с 1 сентября квартира в Tre Cann
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 6
#сдам #будва ID 492 🏠 Сдается квартира с 2 спальнями в элитном комплексе Tre Canne, Будв…
$2,557
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Аренда квартиры с одной спальней в Будве в Будва, Черногория
Аренда квартиры с одной спальней в Будве
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
📌 Локация: улица Маслина, Будва Расположенная всего в 5 минутах ходьбы от центра. Новы…
$755
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
ID 4 V📍 Аренда однокомнатной квартиры в Будве за годовую аренду📌Расположение: в Будве, Автоб…
$814
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Сдаётся просторная трёхкомнатная квартира площадью 97 м², расположенная в известном и соврем…
$1,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Аренда пентхауса с 3 спальнями в комплексе Fontana в Будва, Черногория
Аренда пентхауса с 3 спальнями в комплексе Fontana
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
#сдам #будва ID 489 🏠 Годовая аренда видового пентхауса на первой линии в Будве Комплек…
$5,231
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Аренда квартиры с одной спальней в Будве в Будва, Черногория
Аренда квартиры с одной спальней в Будве
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
📌 Локация: улица Маслина, Будва Расположенная всего в 5 минутах ходьбы от центра. Новы…
$755
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Сдам просторную квартиру с 3 спальнями в Будве в Будва, Черногория
Сдам просторную квартиру с 3 спальнями в Будве
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
#сдам #будва ID 593   🏠 Сдам на годовую аренду просторные апартаменты с 3 спальнями…
$2,104
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Аренда квартиры с двумя спальнями в Будва, Черногория
Аренда квартиры с двумя спальнями
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 89 м²
📍 Аренда квартиры с двумя спальнями за TQ Plaza  Площадь: 89м2 Этаж: 7 Квартира мебли…
$2,089
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Аренда квартиры с одной спальней в Будве в Будва, Черногория
Аренда квартиры с одной спальней в Будве
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
📌Расположение: район Каскад, Всего в 400 метрах от отеля Mediteran.  🏡 Сдается стильная 1…
$813
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Годовая аренда квартиры с 2 спальнями Будва в Будва, Черногория
Годовая аренда квартиры с 2 спальнями Будва
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 3
#сдам #будва Id 226  🏠 Сдается квартира с 2 спальнями возле ресторана Златибор Будва …
$988
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Аренда квартиры с двумя спальнями в Будве в Будва, Черногория
Аренда квартиры с двумя спальнями в Будве
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
📌Локация: 13 Jula, Budva Готовы к заезду двухспальные апартаменты в самом центре Будвы на…
$1,161
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Аренда квартиры с тремя спальнями в Бечичи + 2 парковочных места в Бечичи, Черногория
Аренда квартиры с тремя спальнями в Бечичи + 2 парковочных места
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 112 м²
📌Локация: В Becici, рядом с IDEA Готовы к заезду просторные трехспальные апартаменты рядо…
$1,509
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Годовая аренда квартиры в центре Будвы в Будва, Черногория
Годовая аренда квартиры в центре Будвы
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
#сдам  #будва ID 497 🏠 Годовая  аренда  квартиры с 2 спальнями возле TQ Plaza, Будва …
$930
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Сдам пентхаус в Будве в Будва, Черногория
Сдам пентхаус в Будве
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
#сдам #будва  ID 510   🏠 Сдается просторный пентхаус в современном жилом комплексе …
$2,790
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Аренда Будва №3460. Сдается квартира на длительный срок с 3 спальнями возле автобусной станц…
$988
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Этаж 7
Просторная двухкомнатная квартира в самом центре Будвы, рядом с TQ Plaza — идеально подходит…
$2,326
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Аренда квартиры с одной спальней в Будве в Будва, Черногория
Аренда квартиры с одной спальней в Будве
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
📌 Локация: Будва Квартира площадью 40 м2 , расположена на 2 этаже.  ✔️гостиная с обеденн…
$696
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Аренда квартиры с одной спальней в Бечичи в Бечичи, Черногория
Аренда квартиры с одной спальней в Бечичи
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
📌 Локация: возле ресторана Два Капитана, Бечичи Готовы к заезду с 28 июля апартаменты с б…
$755
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva #TreCanne ID Rent a one-bedroom apartment in Budva with…
$1,359
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
#Rent_for_year_one_bedroom_BudvaID 4📍 Аренда квартиры в центре Будвы с одной спальней📌Местон…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
ID 4📍Аренда однокомнатной квартиры в Будве📌Расположение: в Будве, ВивальдиГотовы переехать в…
$681
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_an_year_one_bedroom_Becici ID 6 📍Rent a one-bedroom apartment in Becici with a…
$911
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
ID 24 📍 Аренда дизайнерской квартиры у моря, Бечичи Площадь квартиры 55 м2 • Домашние ж…
$725
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
25#4077 📍 Современная однокомнатная квартира в аренду в Будве 📌 Район Розино Квартира …
$677
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Бечичи, Черногория
Квартира 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
ЛЕТНЯЯ АРЕНДА!Цена зависит от срока аренды. За дополнительной информацией обращайтесь к наши…
$1,520
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#yearly_rent_one_bedroom_becici #Preseason_rent_one_bedroom_becici ID 0/C 📍-rent кварти…
$734
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
id 147 📍-rong-term рента квартиры с двумя спальнями в Будве ‼ ️ ️ ️ableable с 01 марта …
$839
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Сдается однокомнатная квартира в Рафаиловичах, площадью 55 м², с потрясающим видом на море.К…
$988
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
#Najam_na_godinu_dvosobni_stan_BudvaID 25📍Iznajmite dvosobni stan na godinu dana u Budvi📌Лок…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 39 м²
25#4123 📍 Аренда новой и полностью оборудованной двухкомнатной квартиры в Будве 📌Располо…
$577
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном