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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
487
Бечичи
173
Рафаиловичи
20
Петровац
7
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Сдается меблированная студия в Будве в привлекательном районе Бабилония.Площадь квартиры 30 …
$581
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Типы недвижимости в Общине Будва

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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на море
с бассейном