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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Будве, Черногория

Квартира Удалить
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461 объект найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваСдаётся двухкомнатная квартира с видом на море в фантастическ…
$1,368
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияСдается однокомнатная квартира на Будванской ривьере Черногории, в р…
$740
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva ID 4 Rent a one-bedroom apartment in Budva 📌Location:…
$854
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
#Rent_for_year_two_bedrooms_Budva ID 4 Rent a flat in the centre of Budva with two bedro…
$1,881
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6
Недвижимость ЧерногорииСдается студия на длительный срок в районе Лази в Будве.Квартира нахо…
$512
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
Сдается современно меблированная однокомнатная квартира в районе Дубовица Люкс в Будве.Кварт…
$741
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
0#3406 📍Сдам новую студию в Будве. Рядом с АЗС ECO Этаж: 2 Новое здание Разрешены д…
$576
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 27 м²
ID 92📍 Аренда студии в центре Будвы на годовой контракт.Удобное расположение - рядом с магаз…
$412
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, БудваСдается просторная трехкомнатная квартира с прекрасным видом …
$1,140
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
ID 4 Аренда двухкомнатной квартиры в самом центре Будвы Площадь: 42 м2 Этаж: 3 (лифт) …
$678
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#rent_for_year_one_bedroom_budva ID 6 📍 Стать стильную квартиру с одной спальней в Будве…
$734
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 10/14
Аренда Будва № 6050 Сдается люксовая квартира с 2 спальнями с панорамным видом на море и гор…
$2,280
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 7/10
**Аренда люксовой квартиры с панорамным видом на полуострове Завала** Сдается на долгосрочн…
$2,526
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva ID 4 Rent a one-bedroom apartment in Budva from June 5 …
$977
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Аренда Будва № 7036. Годовая аренда, zgrada Franeta , kuca hemije. Около автобусной станции.…
$795
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Аренда Будва № 1723. Сдаётся часть дома с 2 спальнями в Будве в тихом месте с большой зелено…
$1,238
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Снять квартиру с одной спальней в Harmonia Budva. Расположение: HARMONIA, Dukley Beach, Za…
$1,354
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Этаж 4
Представляем вам уникальную возможность стать владельцем квартиры в новом жилом комплексе, р…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
#2232 📍Сдам современный дуплекс в Будве на год 📐Площадь 50м2 📌Отличное расположение ря…
$943
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
ID 25 📍 Новая квартира в аренду в Будве с одной спальней. 📌Расположение: Wow house, Будв…
$773
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
ID 4📍Аренда однокомнатной квартиры в Будве📌 Расположение: в Будве, рядом с Maj LabГотовы пер…
$627
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Этаж 4
Представляем вам роскошное здание, находящееся в стадии строительства, расположенное в элитн…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_a_year_one_bedroom_Budva ID 4 Rent a one-bedroom apartment in the very center …
$756
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
ID 4📍 Аренда однокомнатной квартиры в Будве📌Расположение: рядом с Tre Canne, БудваГотов к пе…
$886
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7
Аренда Будва № 6014 Сдается квартира с 1 спальней с видом на море в Будве в новом доме, Рози…
$814
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
ID 4📍Аренда однокомнатной квартиры в Будве с 5 июня📌 Расположение: в Будве, центрГотовы пере…
$969
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#rent_for_year_onebedroom_Budva ID 4 Rent one bedroom apartment with sea view in Budva …
$1,631
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_one_bedroom_Budva ID 4 Rent a one-bedroom apartment in Budva Tre Canne…
$1,704
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Комфортная, полностью меблированная квартира сдается в долгосрочную аренду в Будве. Эта студ…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается полностью меблированная студия в районе Розино, Будва.Кварти…
$798
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном