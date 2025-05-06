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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Рафаиловичи, Черногория

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24 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
04#3364 📍Аренда двухкомнатной квартиры с невероятным видом на море в Рафаиловичах 📐 Площ…
$2,618
в месяц
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ID28 📍 Сдам квартиру с ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ! 📌 Расположение: Рафаиловичи Новое…
$2,941
в месяц
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
ID 6 📍Апартаменты с одной спальней Arena с видом на море в Бечичи 📐Площадь 45 м2, 3 этаж…
$579
в месяц
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 105 м²
#Аренда_нагод_триспальни_Рафаиловичи #Аренда_люкс_Рафаиловичи  ID28 📍Аренда квартиры с ФАНТ…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Продажа Рафаиловичи № 2754. Сдаётся квартира-студия. 30м2 в Рафаиловичах. Расстояние до мор…
$717
в месяц
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 50 м²
#Аренда_нагод_однаспальня_Бечичи ID137д 📍Аренда квартиры с одной спальней и видом на море в…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
#rent_for_year_two_bedroom_rafailovici 04#3364 Сдайте квартиру с двумя спальнями с невер…
$2,698
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Этаж 5
Этот роскошный жилой комплекс, расположенный в одном из самых красивых уголков Будванской Ри…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Аренда Рафаиловичи №4330. Сдается квартира с 1 спальней в доме без лифта. Расположена на 5-м…
$607
в месяц
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
ID 24 📍 Аренда дизайнерской квартиры у моря, Бечичи Площадь квартиры 55 м2 • Домашние ж…
$725
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Сдается двухкомнатная квартира в Рафаиловичах, 55м2, с захватывающим видом на море. Квартира…
$959
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
#Годовой_RENT_OF_A_TWOO-SROME_APARTMENT_IN_RAFAILOVICI ID 140 Я арендую двухкомнатную кв…
$1,622
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Аренда Бечичи № 5028. Сдается уютная квартира в Бечичи, район Новое Бечичи - идеальный вариа…
$739
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2/7
Аренда Рафаиловичи № 4110 Предлагается в аренду роскошная квартира с 2 спальнями в живописно…
$1,574
в месяц
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Этаж 13
Добро пожаловать в престижный 5-звездочный отель, уютно расположенный на привлекательном поб…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияСдаётся однокомнатная меблированная квартира в Рафаиловичах на длител…
$734
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 190 м²
#Аренда_нагод_триспальни_Рафаиловичи #Аренда_люкс_Рафаиловичи  ID28д 📍Аренда квартиры с ФАН…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2
Аренда Рафаиловичи №3806. Сдается на круглый год квартира люкс 2 спальнями и с панорамным ви…
$1,526
в месяц
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
📍 Аренда предсезонной квартиры в Рафаиловичах 📌Расположение: Рафаиловичи Площадь: 60м2, …
$631
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 6
Аренда Рафаиловичи № 5014. Квартира с 2 спальнями, 70 м2, 6 этаж в новом жилом комплексе в Р…
$2,060
в месяц
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
ID 4 📍Аренда двухкомнатной квартиры в Рафаиловичах 📌Расположение: комплекс Kvin Площад…
$773
в месяц
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
#Rent_for_year_two_bedrooms_Rafailovici ID 140 Rent a two-bedroom apartment in Rafailovici…
$1,703
в месяц
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Этаж 12
Расположенный всего в 10 метрах от кристально чистого моря, этот эксклюзивный жилой комплекс…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
0301#3574 📍Аренда роскошной квартиры в Рафаиловичах 📃Включает в себя •2 спальни •Гости…
$1,414
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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