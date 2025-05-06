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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Светях-Стефане, Черногория

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
id 6 📍 аренда квартиры с двумя спальнями в Sveti Stefan Область 110m2, 3-й этаж 🅿 Цена…
$1,364
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Sv.stefan в Свети-Стефан, Черногория
Sv.stefan
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Годовая аренда квартиры на Св.стефан Квартира расположена в частном доме на 1 этаже С …
$871
в месяц
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
$1,868
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Аренда Светой Стефан №3329. Квартира с 2 спальнями на длительный срок. Главная спальня и доп…
$1,361
в месяц
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
#RENT_FOR_YEAR_TWO_BEDROOLS_SVETI Stefan ID 6 📍 арендовать квартиру с двумя спальнями в …
$1,569
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя воплощение современного образа жизни с совершенно новым комплексом в живоп…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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