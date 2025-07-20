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Долгосрочная аренда пентхаусов в Общине Будва, Черногория

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3 объекта найдено
Сдам пентхаус в Будве в Будва, Черногория
Сдам пентхаус в Будве
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
#сдам #будва  ID 510   🏠 Сдается просторный пентхаус в современном жилом комплексе …
$2,790
в месяц
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Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
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Пентхаус 2 спальни в Пржно, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6
Недвижимость, Черногория, ПржноСдается роскошный двухкомнатный пентхаус в Пржно, на Будванск…
$2,326
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 5 комнат в Бечичи, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Бечичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
📍 Годовая аренда пентхауса в Бечичи, район Idea, четыре спальни   💫 Сдается в аренду р…
$5,492
в месяц
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

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