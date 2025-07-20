Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Общине Будва, Черногория

Будва
487
Бечичи
173
Рафаиловичи
20
Петровац
7
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
26 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Сдается однокомнатная квартира в Рафаиловичах, площадью 55 м², с потрясающим видом на море.К…
$988
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5
Недвижимость ЧерногорияСдается в аренду новая полностью меблированная однокомнатная квартира…
$930
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4
Недвижимость ЧерногорияСдается двухкомнатная квартира в районе Подкошлюн, Будва.Площадь квар…
$872
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8
Сдается 2-комнатная квартира с видом на море, в здании Tre Canne на первой линии моря в Будв…
$2,965
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Kamenovo, Черногория
Квартира 2 спальни
Kamenovo, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4
Сдается уютная двухкомнатная квартира 95м2 в городе Каменово на длительный срок.Состоит из б…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6
Сдается роскошно меблированная однокомнатная квартира в Бечичи на первой линии от моря.Кварт…
$2,093
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Этаж 4
Сдается в аренду современно обставленный двухкомнатный дуплекс в Будве, в районе Подкошлюн.К…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияСдаётся однокомнатная меблированная квартира в Рафаиловичах на длител…
$756
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 6
Сдается роскошная трехкомнатная квартира площадью 150м2, расположенная на 6 этаже эксклюзивн…
$5,814
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Недвижимость ЧерногорияСдаётся трёхкомнатная квартира в Дубовица Люкс, Будва.Площадь квартир…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 1
Сдаем в аренду роскошную квартиру с двумя спальнями, расположенную в престижной резиденции D…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Сдаётся современная двухкомнатная квартира в Бечичи.Квартира расположена на 5 этаже здания с…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдаётся однокомнатная квартира с видом на море в самом центре Будвы,…
$1,047
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Сдаётся двухкомнатная квартира с видом на море в Будве, расположенная рядом с автовокзалом.К…
$930
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Сдаётся современная двухкомнатная квартира в Бечичи.Квартира находится на 5 этаже здания с л…
$930
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
Сдаётся эксклюзивная, роскошно меблированная двухкомнатная квартира площадью 180 м², располо…
$5,233
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Пржно, Черногория
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3
Сдаётся однокомнатная квартира на длительный срок в посёлке Пржно (Будва).Квартира находится…
$640
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Пржно, Черногория
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 600 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду роскошный апарт-отель на первой линии моря в Пржно,…
$301,180
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, БудваСдается просторная трехкомнатная квартира с прекрасным видом …
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Сдается в аренду современная меблированная двухкомнатная квартира в Бечичи.Квартира располож…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Этаж 1
Сдаётся квартира площадью 75 м², состоящая из двух студий с видом на море, в фантастическом …
$1,977
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Сдается полностью меблированная однокомнатная квартира, расположенная в первой линии у моря …
$698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни в Пржно, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6
Недвижимость, Черногория, ПржноСдается роскошный двухкомнатный пентхаус в Пржно, на Будванск…
$2,326
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Недвижимость, Черногория, БечичиСдается современная двухкомнатная квартира в Бечичах на длит…
$1,047
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваСдаётся двухкомнатная квартира с видом на море в фантастическ…
$1,279
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
Сдается однокомнатная квартира с прекрасным видом на море в Будве.Квартира расположена в ком…
$1,628
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с бассейном