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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Общине Будва, Черногория

Будва
487
Бечичи
173
Рафаиловичи
20
Петровац
7
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5
Недвижимость ЧерногорияСдается в аренду новая полностью меблированная однокомнатная квартира…
$930
в месяц
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, БечичиСдается однокомнатная квартира в комплексе Анатолия в Бечичи…
$1,279
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Kamenovo, Черногория
Квартира 2 спальни
Kamenovo, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4
Сдается уютная двухкомнатная квартира 95м2 в городе Каменово на длительный срок.Состоит из б…
$1,163
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Сдаётся современная двухкомнатная квартира в Бечичи.Квартира расположена на 5 этаже здания с…
$1,163
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Сдаётся современная двухкомнатная квартира в Бечичи.Квартира находится на 5 этаже здания с л…
$930
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Пржно, Черногория
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 600 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду роскошный апарт-отель на первой линии моря в Пржно,…
$301,180
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Этаж 1
Сдаётся квартира площадью 75 м², состоящая из двух студий с видом на море, в фантастическом …
$1,977
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Сдается современная меблированная однокомнатная квартира общей площадью 46м2.Квартира распол…
$1,163
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном