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Дома с видом на море в Баре, Черногория

виллы
72
таунхаусы
5
75 объектов найдено
Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 323 400 € Расположен поселок в Т…
$356,102
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ID-1794 Продается двухуровневый дом с садом и панорамным видом на море и Бар Предлага…
$377,454
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается новая современная вилла в Барской ривьере. Трехэтажная вилла площадью 450 м2 + …
$583,390
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Продажа Дом с видом на море в Черногории. До моря 400 метров. Дом с 3 независимыми этажами. …
$271,119
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2115 Продается вилла в живописном, тихом районе Витичи в Баре, всего в 600 метрах по п…
$190,550
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа дома с апартаментами в Герцег Нови - Баошичи. Варианты эксплуатации дома - мини …
$498,218
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продажа: Новый дом в Черногории с большим участком. Дом расположен в Баре. Дом 250 м2 …
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 10 спален в Бар, Черногория
Дом 10 спален
Бар, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Дом общей площадью 364м2 на участке 400м2. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
$612,646
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Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся двухэтажный дом с видом на море в Баре.Дом расположен в ти…
$905,715
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом в Зеленом поясе, Барской ривьеры 150 метров от моря. Площадь дома …
$369,466
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 2 415 м²
Участок площадью 2415 м2 на первой линии в пригороде Бара. Сосновый лес на самом берегу! Ши…
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продаётся трёхэтажная вилла 180 м² с потрясающим видом на море и живописную бухту пляжа Мале…
$361,129
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Представляем Вам виллу на побережье в Черногории. Дом расположен в пригороде Бара - в посел…
$358,534
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продается на второй линии от моря уютный дом в Черногории у моря, утопающий в зелени средизе…
$194,608
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ID-1282  🏡 ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАРЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) – 400 М ОТ МОРЯ 📍 Локация: Бар, район…
$704,132
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Участок 230 м2 Гараж на 2 автомобиля Дом площадью 160 м2 Дом в 2 этажа На первом этаже прост…
$309,076
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
ID-1787 Продается современный дом на первой линии моря в Утехе, Бар Предлагаем к прод…
$811,148
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Структура дома: на 1м этаже кухня-гостиная, ванна-туалет; на 2м этаже: 3 спальни, санузел, б…
$231,022
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GATE Realty
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом в Баре Продается дом на окраине города Бар, в районе Добре Воде, всего в 50 метрах от мо…
$249,212
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается просторный, трехэтажный дом в Баре (район Шушань) с панорамным видом на море площа…
$644,198
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Monteonline
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
$622,814
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 600 м²
Участок площадью 600 м2. Расположен в тихом месте, в  пригороде Бара. Не далеко от уча…
$75,905
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая и по домашнему уютная вилла, которая была построена гражданами в соответс…
$456,888
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошная вилла в ШушаньПродается прекрасный дом, общей площадью 400 м2, на участке площадью…
$1,02 млн
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Продается вилла в Утехе с бассейном и частным пляжем на 5 спален, первая линия Доступны …
$1,79 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в Маровичах, в Баре, расположенный на участке площадью 1200 м², с потрясающим …
$1,78 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID 2005 Продается современная вилла с панорамными видами среди реликтовых оливковых рощ в…
$512,668
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Peters Group Real Estate
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Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 324 м²
Уникальное ценовое предложение дома на солнечном побережье Черногории! Дом расположен в горо…
$127,730
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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