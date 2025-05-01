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Дома с видом на горы в Баре, Черногория

виллы
72
таунхаусы
5
65 объектов найдено
Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 323 400 € Расположен поселок в Т…
$356,102
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается новая современная вилла в Барской ривьере. Трехэтажная вилла площадью 450 м2 + …
$583,390
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Продается уютный одноэтажный дом в живописном районе Шушань города Бар. Этот дом сочетает в …
$137,890
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дом в Барской ривьере, район Утеха. Дом площадью 160м2 располагает 3 спальнями,…
$245,189
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продажа: Новый дом в Черногории с большим участком. Дом расположен в Баре. Дом 250 м2 …
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 10 спален в Бар, Черногория
Дом 10 спален
Бар, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Дом общей площадью 364м2 на участке 400м2. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
ID 1965 Продается новый дом в пригороде Бара с захватывающими видами. Дом построен по …
$325,325
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продажа дома в Баре в Черногории 240 м2 Дом расположен в плоской местности, без подъемов …
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 2 415 м²
Участок площадью 2415 м2 на первой линии в пригороде Бара. Сосновый лес на самом берегу! Ши…
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Представляем Вам виллу на побережье в Черногории. Дом расположен в пригороде Бара - в посел…
$358,534
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
ID-1825 Продается полностью легальный компактный дом в окрестностях Бара Продается одн…
$144,235
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продается на второй линии от моря уютный дом в Черногории у моря, утопающий в зелени средизе…
$194,608
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Бар Полье Продается дом 300м2 в пригороде Бара. Участок 362м2. 4500 метров до моря. Дом п…
$258,287
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Продажа: Дом в Баре, готовый к проживанию, с теплыми полами и печью. Дом расположен в Чер…
$249,493
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 600 м²
Участок площадью 600 м2. Расположен в тихом месте, в  пригороде Бара. Не далеко от уча…
$75,905
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая и по домашнему уютная вилла, которая была построена гражданами в соответс…
$456,888
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID 2005 Продается современная вилла с панорамными видами среди реликтовых оливковых рощ в…
$512,668
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продажа: Новые виллы в Черногории на стадии строительства Дом на участке 660 м2 Площ…
$271,116
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Площадь дома 112 м2227 м2 участок с садомВ доме 2 спальни 1 гостиная с панорамными видами на…
$354,876
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ: Площадь дома: 249 м2Площадь участка: 547 м2Спаль…
$361,111
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Вилла в Черногории с видом на море- продажа. Дом расположен в очень живописном месте в горах…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Продажа: Просторный новый дом в Черногории с видом на море, с гаражом и гостевым апартаменто…
$317,974
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и с бассейном в Черногории. Продажа. Дом расположен на участке 788 м2 …
$294,948
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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