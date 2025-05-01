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Дома с террасой в Баре, Черногория

виллы
72
таунхаусы
5
37 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ID-1794 Продается двухуровневый дом с садом и панорамным видом на море и Бар Предлага…
$377,454
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ID-2295 Продается легальный дом в поселке Мишичи, Барский район Описание объекта: Пр…
$158,143
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Количество этажей 2
ID-2213 Продается двухэтажный просторный дом с пятью спальнями в Баре. Локация: Бар, П…
$186,726
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2115 Продается вилла в живописном, тихом районе Витичи в Баре, всего в 600 метрах по п…
$190,550
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ID-1585 Уютный двухэтажный дом с террасой и участком в тихом Белиши – 105 000 € Описан…
$113,674
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
ID 1965 Продается новый дом в пригороде Бара с захватывающими видами. Дом построен по …
$325,325
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ID 1933 Продается таунхаус в клубном комплексе, город Бар.   Площадь таунхауса: 132…
$207,360
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$388,448
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
ID-1825 Продается полностью легальный компактный дом в окрестностях Бара Продается одн…
$144,235
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ID-1282  🏡 ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАРЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) – 400 М ОТ МОРЯ 📍 Локация: Бар, район…
$704,132
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
ID-1787 Продается современный дом на первой линии моря в Утехе, Бар Предлагаем к прод…
$811,148
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID-2243 Продается двухэтажный дом среди соснового леса с видом на море Предлагаем ваше…
$188,795
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Структура дома: на 1м этаже кухня-гостиная, ванна-туалет; на 2м этаже: 3 спальни, санузел, б…
$231,022
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GATE Realty
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Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается трехэтажный дом в Зеленом поясе, Барской ривьеры 150 метров от моря. Площадь дома …
$363,434
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая и по домашнему уютная вилла, которая была построена гражданами в соответс…
$456,888
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
ID-1589 Просторный двухэтажный дом с участком в Баре – 235 000 € Описание: Продается …
$254,413
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID 2005 Продается современная вилла с панорамными видами среди реликтовых оливковых рощ в…
$512,668
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Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ID-1867 Продается современный дом на стадии строительства в Полье, Бар. Локация: Бар, …
$404,969
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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GATE Realty
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Трехэтажный дом в замечательном, живописном местечке Ратац близко к городу Бар. На первом эт…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
ID-1716 Продается вилла с видом на море и горы в районе Белиши, Бар Предлагаем к прод…
$345,287
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Peters Group Real Estate
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Вилла 6 комнат в Бар, Черногория
Вилла 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
ID 1977   Продается вилла на берегу Адриатического моря в Утехе, 8 км от г. Бар. Пл…
$1,30 млн
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Peters Group Real Estate
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Дом 13 спален в Бар, Черногория
Дом 13 спален
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Новый четырехэтажный дом в Баре, на Барской Ривьере. В доме 6 квартир, что позволит с комфор…
$830,706
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Дом 7 спален в Бар, Черногория
Дом 7 спален
Бар, Черногория
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
ID 2065 Продается большой дом под реновацию недалеко от центра города Бар. Локация: Ба…
$195,831
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Зарубежная недвижимость
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID-2201 Продается двухэтажный дом в Баре Город: Бар Площадь: дом - 90 м² Структу…
$108,381
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Барская ривьера, район Шушань. Дом с двумя автономными квартирами с двумя спальнями каждая …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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