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Дома с гаражом в Баре, Черногория

виллы
72
таунхаусы
5
35 объектов найдено
Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 323 400 € Расположен поселок в Т…
$356,102
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается новая современная вилла в Барской ривьере. Трехэтажная вилла площадью 450 м2 + …
$583,390
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продажа: Новый дом в Черногории с большим участком. Дом расположен в Баре. Дом 250 м2 …
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 10 спален в Бар, Черногория
Дом 10 спален
Бар, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Дом общей площадью 364м2 на участке 400м2. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся двухэтажный дом с видом на море в Баре.Дом расположен в ти…
$905,715
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом в Зеленом поясе, Барской ривьеры 150 метров от моря. Площадь дома …
$369,466
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продаётся трёхэтажная вилла 180 м² с потрясающим видом на море и живописную бухту пляжа Мале…
$361,129
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Представляем Вам виллу на побережье в Черногории. Дом расположен в пригороде Бара - в посел…
$358,534
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Участок 230 м2 Гараж на 2 автомобиля Дом площадью 160 м2 Дом в 2 этажа На первом этаже прост…
$309,076
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
ID-1787 Продается современный дом на первой линии моря в Утехе, Бар Предлагаем к прод…
$811,148
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
$622,814
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
ID-1589 Просторный двухэтажный дом с участком в Баре – 235 000 € Описание: Продается …
$254,413
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Peters Group Real Estate
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Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 324 м²
Уникальное ценовое предложение дома на солнечном побережье Черногории! Дом расположен в горо…
$127,730
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
ID-2130 Продается дом на этапе строительства в городе Бар. Локация: Бар, 2 минуты х…
$115,053
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Продажа: Просторный новый дом в Черногории с видом на море, с гаражом и гостевым апартаменто…
$317,974
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и с бассейном в Черногории. Продажа. Дом расположен на участке 788 м2 …
$294,948
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Продажа: Новая вилла с видом на море в Черногории Дом площадью 230 м2 на участке 500 м2 …
$650,850
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Дом 7 спален в Бар, Черногория
Дом 7 спален
Бар, Черногория
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
ID 2065 Продается большой дом под реновацию недалеко от центра города Бар. Локация: Ба…
$195,831
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Зарубежная недвижимость
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Вилла класса люкс площадью 500 м2+130 м2 терраса на верхнем этаже с потрясающим видом на мор…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продажа: Готовый к проживанию дом в городе Бар Площадь дома 320 м2 Участок 636 м2 Н…
$461,019
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Привлекательный дом в престижном районе Бара в центре города доступен для приобретения! …
$744,453
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Продается роскошный и просторный таунхаус с удивительным видом на горы. Общая площадь 131 кв…
$183,794
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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