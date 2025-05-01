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Дома с бассейном в Баре, Черногория

виллы
72
таунхаусы
5
27 объектов найдено
Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 323 400 € Расположен поселок в Т…
$356,102
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
ID 1965 Продается новый дом в пригороде Бара с захватывающими видами. Дом построен по …
$325,325
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ID 1933 Продается таунхаус в клубном комплексе, город Бар.   Площадь таунхауса: 132…
$207,360
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Представляем Вам виллу на побережье в Черногории. Дом расположен в пригороде Бара - в посел…
$358,534
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ID-1282  🏡 ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАРЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) – 400 М ОТ МОРЯ 📍 Локация: Бар, район…
$704,132
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Продается вилла в Утехе с бассейном и частным пляжем на 5 спален, первая линия Доступны …
$1,79 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается качественно построенная вилла с панорамным видом на море и город в Баре.Современна…
$505,502
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продажа: Новые виллы в Черногории на стадии строительства Дом на участке 660 м2 Площ…
$271,116
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Вилла в Черногории с видом на море- продажа. Дом расположен в очень живописном месте в горах…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Бар, Черногория
Вилла 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
ID 1977   Продается вилла на берегу Адриатического моря в Утехе, 8 км от г. Бар. Пл…
$1,30 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 8 спален в Бар, Черногория
Дом 8 спален
Бар, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продажа: Новая вилла с видом на море в Черногории 300 м2 Участок 500 м2 До моря около …
$534,240
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Продажа: Новая вилла с видом на море в Черногории Дом площадью 230 м2 на участке 500 м2 …
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Вилла класса люкс площадью 500 м2+130 м2 терраса на верхнем этаже с потрясающим видом на мор…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продажа: Готовый к проживанию дом в городе Бар Площадь дома 320 м2 Участок 636 м2 Н…
$461,019
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
ID-2053 Роскошный дом в закрытом поселке с видом на море в Зеленом поясе, Бар, Черногория…
$572,524
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом в Баре с фруктовым садом, пальмами, магнолиями и самыми разными средиземноморскими расте…
$515,256
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Вилла с бассейном в Черногории. Вилла расположена в поселке Поди, Герцег-Нови, на расстоянии…
$569,494
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Продается: Дом в Черногории в Баре на участке 750 м2 в тихом месте, в 3,5 км от центра город…
$189,831
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Недвижимость, Черногория, БарПредставляем вам новый роскошный пентхаус в Баре.Этот роскошный…
$362,286
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом площадью 240 м2 под ключ. Участок 520 м2. Парковка на 3 автомобиля.На участке есть перел…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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