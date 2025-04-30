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Квартиры-студии с бассейном в Общине Бар, Черногория

Бар
37
Сутоморе
3
Печурице
3
Студия Удалить
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13 объектов найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/11
ID-2022 🔥 Продаётся студия 36 м² в ЖК с бассейном в Баре  Современная студия с возможн…
$113,827
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– простор…
$108,764
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
ID-2030 Квартира-студия с дизайнерской мебелью в новом доме с бассейном в Баре Продает…
$114,578
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/11
ID-2047 Продается студия в новом белоснежном комплексе, как жемчужина, рядом с пляжами и …
$82,313
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
ID-2031 Прекрасно меблированная квартира-студия в новом доме с бассейном в Баре Продае…
$119,786
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– пр…
$113,401
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Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
ID-2025 Квартира-студия в курортном поселке Добра Вода с бассейном Продается квартира-…
$77,080
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/7
ID-2331 Продаётся студия 27,5 м² в элитном ЖК в центре Бара Современная студия с инфра…
$108,889
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/6
ID-2269  Продается студия в новом доме в центре Бара, Черногория Рядом с морем Про…
$115,668
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 m2–– простор…
$93,638
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/9
ID-2334 🔥 АКЦИЯ до конца апреля! Студии с террасами в центре Бара от 60 590 € Эксклюзи…
$68,546
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/6
ID-2270  Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$94,638
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Peters Group Real Estate
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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