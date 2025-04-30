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Квартиры-студии с гаражом в Общине Бар, Черногория

Бар
37
Сутоморе
3
Печурице
3
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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