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Квартиры-студии с видом на море в Общине Бар, Черногория

Бар
37
Сутоморе
3
Печурице
3
Студия Удалить
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7 объектов найдено
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– простор…
$108,764
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Продаются отдельные номера в мини отеле 300 м от моря, Видиковац Участок 600м2 Структура:…
$56,696
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Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– пр…
$113,401
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Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
ID-2025 Квартира-студия в курортном поселке Добра Вода с бассейном Продается квартира-…
$77,080
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 m2–– простор…
$93,638
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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