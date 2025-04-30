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Квартиры-студии с видом на горы в Общине Бар, Черногория

Бар
37
Сутоморе
3
Печурице
3
Студия Удалить
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4 объекта найдено
Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
40 м2 с террасой.  Продаются две студии в Сутоморе, в очень перспективном месте: около вход…
$68,639
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Челуга, Черногория
Студия 1 комната
Челуга, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
ID-2200 Продается квартира-студия (1+0) в строящемся жилом комплексе в Баре. Локация: …
$62,964
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Сутоморе, Черногория
Студия 1 комната
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
ID-2261 Продается небольшая студия в Сутоморе. Локация: Сутоморе, Барская општина. …
$38,916
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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