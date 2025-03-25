Квартира в новостройке

Удобства: В самом лучшем и привлекательном месте Бара возводится здание, которое будет представлять собой сочетание традиционного жилья и природной красоты. Это одно из самых привлекательных мест для проживания в этом районе, где будет построено роскошное здание с надземными этажами P+S+8, 45 жилыми единицами и 158 парковочными местами на двух уровнях подземных гаражей.



Квартиры будут оснащены новейшим оборудованием:

- системы умного дома;

- мультисплит-системы кондиционирования воздуха;

- Итальянская керамика от известных производителей;

- дубовый паркет первого сорта;

- слесарный комбинированный замок из дерева и алюминия;

- сантехника Villeroy&Boch;

- Смесители "HANSGROHE", смесители для душа;

- 2 лифта "OTIS";

- солнечные панели, которые значительно сократят потребление электроэнергии;

- Фасад в средиземноморском стиле (сочетание дерева и камня).



Расположение: В непосредственной близости от спортивного центра «ТОПОЛИКА» и будущего Национального водного центра с крытым и открытым бассейнами делает положение объекта эксклюзивным и непревзойденным в этом районе. Такое расположение обеспечивает баланс между динамичной городской жизнью и успокаивающей зеленью, рекой Железница и близостью к морю.



В зависимости от расположения жилых единиц будут открываться виды на море, волшебную гору Румия, храм Святого Йована Владимира, пристань для яхт из Бара.



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