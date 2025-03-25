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Квартира в новостройке

Бар, Черногория
Цена по запросу
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Описание Описание
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ID: 26580
ID новостройки на Realting
In CRM: 538837
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства: В самом лучшем и привлекательном месте Бара возводится здание, которое будет представлять собой сочетание традиционного жилья и природной красоты. Это одно из самых привлекательных мест для проживания в этом районе, где будет построено роскошное здание с надземными этажами P+S+8, 45 жилыми единицами и 158 парковочными местами на двух уровнях подземных гаражей.

Квартиры будут оснащены новейшим оборудованием:
- системы умного дома;
- мультисплит-системы кондиционирования воздуха;
- Итальянская керамика от известных производителей;
- дубовый паркет первого сорта;
- слесарный комбинированный замок из дерева и алюминия;
- сантехника Villeroy&Boch;
- Смесители "HANSGROHE", смесители для душа;
- 2 лифта "OTIS";
- солнечные панели, которые значительно сократят потребление электроэнергии;
- Фасад в средиземноморском стиле (сочетание дерева и камня).

Расположение: В непосредственной близости от спортивного центра «ТОПОЛИКА» и будущего Национального водного центра с крытым и открытым бассейнами делает положение объекта эксклюзивным и непревзойденным в этом районе. Такое расположение обеспечивает баланс между динамичной городской жизнью и успокаивающей зеленью, рекой Железница и близостью к морю.

В зависимости от расположения жилых единиц будут открываться виды на море, волшебную гору Румия, храм Святого Йована Владимира, пристань для яхт из Бара.

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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!!!

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Квартира в новостройке
Бар, Черногория
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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