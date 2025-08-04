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Таунхаусы на Мальте

Слима
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Northern Region
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Gozo Region
34
Southern Region
51
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184 объекта найдено
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
современный Этот потрясающий таунхаус, расположенный в востребованном районе Слима, предлаг…
Цена по запросу
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Таунхаус в Lija, Мальта
Таунхаус
Lija, Мальта
Количество спален 5
Отойдите в прошлое с этим непревращенным таунхаусом 18-го века, расположенным в очаровательн…
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Таунхаус в Tarxien, Мальта
Таунхаус
Tarxien, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этот недавно отремонтированный из раковины Таунхаус расположен в тихом районе Тарксиен, неда…
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот красивый таунхаус в востребованном районе Биркиркара теперь доступен для продажи. Облад…
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Таунхаус в Kirkop, Мальта
Таунхаус
Kirkop, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в очаровательной деревне Киркоп, этот исключительный таунхаус в UCA предлагает…
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Дом для продажи в Naxxar Спрятанная в тишине в очаровательной деревне Накссар, эта недвижим…
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Таунхаус в Siggiewi, Мальта
Таунхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус, расположенный в этой мирной деревне Сиггиви. Проживание состоит из приветственного…
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Таунхаус в Сан Лоренц, Мальта
Таунхаус
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Этот красивый 5-спальный таунхаус в причудливом городе Сан-Лоренц является очаровательной со…
Цена по запросу
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Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий таунхаус, расположенный в тихом городе Марса, предлагает не только спокойну…
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Только что выставленный на продажу в популярном городе Накссар, этот потрясающий таунхаус с …
Цена по запросу
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Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ищете очаровательную и ухоженную недвижимость в историческом месте? Посмотрите не дальше, че…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно отремонтированный по высоким стандартам, этот красивый таунхаус находится в деревне …
Цена по запросу
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Таунхаус в Xewkija, Мальта
Таунхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот таунхаус, расположенный в Xewkija, имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, подвал и внешний бассейн
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Непорочно отремонтированный таунхаус, расположенный в районе городского сохранения Биркиркар…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус / фермерский дом расположен на спокойной окраине Зейтуна, предл…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце старой части Зейтуна, этот очаровательный старый таунхаус может…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный, необращенный таунхаус, расположенный в очень востребованной деревне Зеббуг. …
Цена по запросу
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Таунхаус в Munxar, Мальта
Таунхаус
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно преобразованный таунхаус в идиллическом городе Мунксар, Гозо находится в нескольких …
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот потрясающий таунхаус с 2 спальнями и 3 ванными комнатами, расположен…
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Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторный таунхаус, расположенный в тихом жилом районе Хамрун. Проживание состоит из привет…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот просторный, недавно отремонтированный Таунхаус - это идеальное сочетание современности …
Цена по запросу
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Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус расположен в отличном месте рядом со всеми удобствами. Кухня / ужин с выходом на за…
Цена по запросу
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Таунхаус в Меллиха, Мальта
Таунхаус
Меллиха, Мальта
Меллиха Таунхаус не переоборудован на 2 дорогах, полезных для развития
Цена по запросу
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Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Биргу, эта недвижимость включает в себя кухню / столовую, коридор с…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Исключительная роскошная резиденция 18-го века или бутик-отель Редкая возможность приобрест…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный Необращенный таунхаус Бирзеббуги расположен недалеко от красивой бухты и…
Цена по запросу
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Таунхаус в Kercem, Мальта
Таунхаус
Kercem, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус на продажу в очаровательной деревне Керсем. Это аутентичное свойство может похваста…
Цена по запросу
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Таунхаус в Siggiewi, Мальта
Таунхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в очаровательном центре Сиггиви, этот прекрасно отремонтированный традиционный…
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий таунхаус, расположенный в популярном районе Наксхар, теперь доступен для пр…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Угловой таунхаус нуждается в конверсии 80m2 сюжет Воздушное пространство двор Предлагая вид …
Цена по запросу
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