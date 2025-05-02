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Жильё в Senglea, Мальта

квартиры
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14 объектов найдено
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Впечатляющий таунхаус в самом сердце Сенглеи. Очень ухоженный дом с 5 спальнями и 3 ванными …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 2 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Целый квартал апартаментов в Сенглее, в самом центре и близко ко всем удобствам. 4 этажа, на…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный уютный переоборудованный таунхаус, расположенный в самом центре горо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 2 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти уникальные апартаменты с прекрасным видом на море располагают 2 спальнями и 1 главной ва…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Красивый непереоборудованный таунхаус на главной улице в одном из Трех городов.Полный оригин…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 3 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Senglea - просторная угловая квартира UCA на берегу моря с потрясающим прямым видом на море …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 2 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Угловой блок из 4 квартир-студий плюс воздушное пространство, которое можно надстроить еще н…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус с 3 спальнями в престижном районе Сенглеа. Эта недвижимость имеет 4 уровня. Подвал,…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
#SENGLEA - большой двухсторонний #ТАУНХАУС с фантастическими видами с террас на крыше и боль…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Более просторный, чем обычно, очаровательный и хорошо представленный таунхаус, расположенный…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Сенглеа (Исла) переоборудованный дизайнерский ТАУНХАУС с отделкой и мебелью•Центральный двор…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в востребованном районе в Сенглее, состоит из кухни, гостиной и зоны отдыха, гост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 3 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный двухуровневый мезонет на трех этажах в самом сердце Сенглеи. Входя в дом, вы увид…
Цена по запросу
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Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 5
Эта потрясающая недвижимость состоит из двух смежных таунхаусов. В одном из домов есть краси…
Цена по запросу
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