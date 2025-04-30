Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Виктория
  4. Жилая

Жильё в Виктории, Мальта

квартиры
48
дома
25
73 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 4 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается уникальная квартира в Виктории, Гозо, с собственным бассейном и садом.•Квартира бу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Виктория, Мальта
Пентхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Трехкомнатный пентхаус с жилой площадью 119,7 кв. м и большой террасой и балконом площадью 2…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Запускаем этот эксклюзивный проект, предлагающий выбор квартир с широкими открытыми видами п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти новые квартиры продаются на рынке в стадии отделки в Виктории. • •Первый этаж•№ 1 - 2 сп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти апартаменты с 2 спальнями и 2 ванными комнатами — идеальный вариант для тех, кто ищет со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Этот таунхаус с 4 спальнями расположен в самом сердце Виктории, в нескольких минутах ходьбы …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
VOCTORIA GOZO: Новинка на рынке — этот непереоборудованный таунхаус. Он имеет аутентичные че…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Виктория, Мальта
Вилла
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте непревзойденную роскошь с нашими недавно запущенными виллами, расположенными в экс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Виктория, Мальта
Дом 4 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус недалеко от центра Виктории, Этот дом имеет гараж в подвале, большой сад и бассейн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти просторные апартаменты расположены в Виктории, Гозо, состоят из 3 спален и 2 ванных комн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается в Виктории, Гозо.•Исключительный четырехэтажный фермерский дом в форме ракушки с з…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
NEW ON MARKET - Set in the heart of Victoria, close to all amenities minutes away from the c…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
1/2/3-комнатные квартиры в Виктории, Гозо. Эта недвижимость состоит из 1/2/3 спален (1 спаль…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
виктория гозо: продается эта новая квартира-ракушка на стадии планирования.  •Она состоит из…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Виктория, Мальта
Пентхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот пентхаус в Виктории, Гозо, расположен на тихой улице с прекрасным видом. Он включает в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти двухкомнатные апартаменты-ракушки с двумя ванными комнатами в Рабате, Гозо, являются пре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый жилой комплекс, расположенный на окраине Виктории, в непосредственной близо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот полностью меблированный двухуровневый мезонет с 3 спальнями расположен в самом сердце В…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот эксклюзивный проект состоит из трех отдельных блоков, в которых в общей сложности разме…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Виктория, Мальта
Дом 3 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Трудно найти выбор из 3 таунхаусов на окраине Виктории, Гозо. Это действительно хорошая инве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Готовый к постройке в форме ракушки, в центре тупиковой улицы. Квартира находится на втором …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Виктория, Мальта
Дом 4 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус недалеко от центра Виктории, Этот дом имеет гараж в подвале, большой сад и бассейн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Ищете отличную возможность для инвестиций? Не ищите дальше, чем эти апартаменты с 2 спальням…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Виктория, Мальта
Вилла
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Experience unparalleled luxury with our newly launched villas, located in an exclusive, high…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Виктория, Мальта
Квартира 2 спальни
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с 2 спальнями и 1 ванной в Виктории, Гозо. Включает гаражное место, полностью мебли…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Виктория, Мальта
Квартира 1 спальня
Виктория, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира с 1 спальней в стадии завершения строительства с потрясающим видом на сел…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Виктория, Мальта
Пентхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В новом жилом комплексе из 6 квартир продаются два пентхауса в стадии отделки в Виктории. • …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ОЧЕНЬ большой и красивый традиционный непереоборудованный таунхаус, расположенный в самом се…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Виктория, Мальта
Пентхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаусы с 3 спальнями в Виктории, Гозо. Эта недвижимость состоит из 3 спален (главная с со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Виктория, Мальта
Вилла
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Experience unparalleled luxury with our newly launched villas, located in an exclusive, high…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Виктории, Мальта

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти