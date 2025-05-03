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Жильё в Той-Шбише, Мальта

квартиры
13
дома
3
16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 1 спальня
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Выбор квартир на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м или 5-м этажах от 290 000. Апартаменты состоят из кухни …
Цена по запросу
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Пентхаус в Та-Шбиш, Мальта
Пентхаус
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2 пентхаусов от 475 000. Каждый пентхаус состоит из кухни открытой планировки, гост…
Цена по запросу
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Пентхаус в Та-Шбиш, Мальта
Пентхаус
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней в престижном районе Ta Xbiex, в самом центре и близко ко всем удобства…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 2 спальни
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2 мезонетов на первом этаже, состоящих из кухни, гостиной и столовой, а также 2 спа…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 2 спальни
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты на первом этаже с видом на пристань в Ta Xbiex Эти просторные апартаменты с 2 с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Та-Шбиш, Мальта
Пентхаус
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный просторный пентхаус с дизайнерской отделкой, откуда открывается великолепный вид …
Цена по запросу
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Вилла в Та-Шбиш, Мальта
Вилла
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Трудно найти полностью отдельную угловую виллу в одном из самых престижных районов Та-Шбиекс…
Цена по запросу
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Вилла в Та-Шбиш, Мальта
Вилла
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Полностью отдельная вилла, расположенная недалеко от набережной Та-Шбиекс в одном из самых э…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 1 спальня
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот уникальный мезонет имеет одну спальню с гардеробной, главную ванную комнату и просторну…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 2 спальни
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 2
Выбор из пяти новых и высококачественных квартир, расположенных на 4-м и 5-м этажах в очень …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 3 спальни
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивые апартаменты с современным дизайном, откуда открывается великолепный вид на пристань…
Цена по запросу
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Вилла в Та-Шбиш, Мальта
Вилла
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Таунхаус на берегу моря в Та'Шбие (район яхт-марины): Уникальный двухквартирный таунхаус 19…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 2 спальни
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2-комнатные апартаменты в престижном районе Ta Xbiex, в самом центре и близко ко всем удобст…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 1 спальня
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Двухуровневый мезонет с 1 спальней в престижном районе Ta Xbiex, в самом центре и близко ко …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 1 спальня
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Великолепная полностью отделанная угловая квартира с видом на пристань для яхт в Та-Шбиексе.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Та-Шбиш, Мальта
Квартира 2 спальни
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторная угловая квартира на первом этаже, расположенная в престижном районе Ta' Xbiex. Ра…
Цена по запросу
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