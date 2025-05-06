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Жильё в Birzebbuga, Мальта

квартиры
33
дома
16
49 объектов найдено
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехэтажный дом под застройку в Бирзеббудже
Цена по запросу
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Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Birzebbuga-- Пентхаус. При входе вы увидите просторную кухню/гостиную и столовую открытой пл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 2 спальнями в Бирзеббудже. Расположены в тихом районе, но близко ко всем удобс…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень просторные апартаменты квадратной планировки с большими открытыми площадками на рынке …
Цена по запросу
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Вилла в Birzebbuga, Мальта
Вилла
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла в Бирзеббудже площадью 5 тумолов земли
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
BIRZEBBUGA - Новинка на рынке - это роскошный отделанный и меблированный отдельный двухуровн…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Угловой таунхаус площадью 170 кв. м, расположенный недалеко от церкви, продается непереобору…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Идеально подходит для летней резиденции или даже в качестве стартового варианта для семьи, в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторнее, чем обычно, 3-комнатная квартира с двуспальной кроватью, расположена в Бирзеббуд…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественная квартира с 3 спальнями, главная с ванной комнатой, гостиная площадью 50 к…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Непереоборудованный фермерский дом площадью 600 кв. м, расположенный в сельской местности B'…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ищете дом своей мечты в очаровательном приморском городе? Не ищите дальше, чем эта потрясаю…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный и полностью переоборудованный фермерский дом, расположенный на общей площади окол…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный мезонет в самом сердце Бирзеббуджи, состоящий из 3 спален/кухни/гостиной/ванной/…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Двухуровневый пентхаус в Бирзеббудже, расположенный на четвертом и пятом этажах, состоящий и…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 квартиры в одном блоке в Бирзеббудже, в самом центре и близко ко всем удобствам. В несколь…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Выбор апартаментов в Бирзеббудже, состоящий из кухни, гостиной и столовой, 2 спален и готовы…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мезонет на первом этаже в хорошем районе Бирзеббуджа в 5 минутах от моря. Идеально подходит …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 4 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Более просторный, чем обычно, таунхаус с просторным задним садом и огромным гаражом, продает…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом на окраине Бирзеббуджи Хороший гараж 3/4 спальни Большая кухня гостиная с выходом на тер…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в дом вашей мечты в очаровательном приморском городе Бирзеббуджа. Этот потр…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Таунхаус в Бирзеббудже для застройщиков.•70x19 футов •4 плюс одна зона•с видом на красивые о…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Не упустите возможность сделать этот прекрасный таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор 3-комнатных апартаментов в Бирзеббудже, в самом центре и близко ко всем удобствам и к …
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Birzebbuga, Мальта
Дом 1 спальня
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Два ухоженных непереоборудованных фермерских дома на участке площадью около 7868 кв. м (7 ту…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень просторный мезонет квадратной планировки с большими открытыми площадками на рынке за 2…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новые апартаменты на втором и третьем этаже, состоящие из кухни/столовой и гостин…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественный пентхаус с 3 спальнями, площадью 159 кв. м., расположенный в тихом жилом …
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 4 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Совершенно новый угловой отдельный мезонет в Бирзеббудже. Эта недвижимость находится в стади…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Мальта Эта красивая и просторная квартира с 3 спальнями расположена в очень востребованном …
Цена по запросу
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