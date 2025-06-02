Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Вид на море

Квартиры с видом на море на Мальте

Валлетта
14
Сан Джулианс
143
Слима
154
Msida
47
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 6 комнат
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
$276,905
Оставить заявку
Квартира 9 комнат в Qawra, Мальта
Квартира 9 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 4/7
This spacious and beautifully presented seafront apartment is situated on the fourth floor i…
$710,565
Оставить заявку
Квартира 10 комнат в Слима, Мальта
Квартира 10 комнат
Слима, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Designed to encapsulate Mediterranean tranquillity, the Fort Cambridge luxury property in Ma…
$1,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости на Мальте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Мальте

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти