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Продажа офисных помещений на Мальте

Central Region
4
7 объектов найдено
Офис в Gharghur, Мальта
Офис
Gharghur, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Офисное помещение, расположенное в отличном месте в Гаргуре
Цена по запросу
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Офис в Валлетта, Мальта
Офис
Валлетта, Мальта
Офис на первом этаже в хорошем месте в Валлетте, состоящий из главного офисного помещения, т…
Цена по запросу
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Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Двойной офисный пентхаус Sliema с террасой и воздушным пространством общей площадью 60 кв.м.…
Цена по запросу
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Офис в Mosta, Мальта
Офис
Mosta, Мальта
Внутреннее и внешнее офисное пространство площадью 350 м2 + 50 м2 в Мосте. Предлагается в ме…
Цена по запросу
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Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовый офис - Класс 4А - в Центральной Мсиде. Открытое пространство площадью 83 кв.м., вкл…
Цена по запросу
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Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовое офисное пространство Duplex в центре города Мсида. Более 130 квадратных метров откр…
Цена по запросу
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Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Офисное пространство в Слиме: идеальное место для бизнеса и красоты ?? Расположение: Centra…
Цена по запросу
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