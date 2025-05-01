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Жильё в Zabbar, Мальта

квартиры
55
дома
16
71 объект найдено
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью обособленный пентхаус площадью более 305 квадратных метров с отделкой и огромными …
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая недвижимость предлагает идеальное сочетание стиля, пространства и роскоши. С…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасно отделанная квартира с 3 спальнями с кондиционером, 2 ванными комнатами, гостиной, …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Больший, чем обычно, таунхаус, размером примерно 22 на 100 футов, расположенный в этом тихом…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот мезонет в Заббаре предлагает комфортабельное жилое пространство площадью 178 кв. м, иде…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатная квартира в небольшом блоке из 4 в Заббаре Первый этаж с лифтом. Недвижимость со…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями в Заббаре, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта недвижимост…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Zabbar, Мальта
Квартира 1 спальня
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время планируется построить мезонет на первом этаже, расположенный в очень хорош…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный дом с характером, который был недавно отремонтирован по самым высоким стандартам,…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная квартира предлагается на продажу в тихом районе этой популярной деревни, но бл…
Цена по запросу
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Вилла в Zabbar, Мальта
Вилла
Zabbar, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Красивый фермерский дом с 6 спальнями в тихом районе Заббара, но близко ко всем удобствам. П…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус, расположенный в Заббаре, является идеальным объектом недвижимо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественный пентхаус в Заббаре, рядом со всеми удобствами, с видом на ODZ. Пентхаус о…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается просторная квартира в виде ракушки в очень тихом районе Заббара, в блоке из 10 дом…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новинка на рынке Zabbar Developement. Выбор квартир с 2/3 спальнями. Все еще на стадии плани…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Zabbar - Пределы Xghajra, выбор квартир с 2,3 спальнями на первом и втором этаже с большой к…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время планируется выбор из 2 мезонетов на первом этаже, расположенных в очень хо…
Цена по запросу
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Бунгало в Zabbar, Мальта
Бунгало
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бунгало на 2 Тумоли на окраине Заббара с видом на отдаленные окрестности. Площадь участка со…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом в хорошем районе Заббара. Прекрасная большая терраса на южной стороне.•3 сп…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость состоит из гостиной, кухни/столовой, ведущей на задний двор с колодцем, а также…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивый светлый и просторный пентхаус, расположенный в тихом районе, но недалеко от всех уд…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенные апартаменты, расположенные на окраине Заббара. Размещение состоит из бол…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень ухоженная квартира на третьем этаже на окраине Заббара продается полностью меблированн…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Заббаре, продается полностью меблиров…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Расположенная на 1-м этаже в Заббаре, эта квартира площадью 122 квадратных метра предлагает …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
4 больших дома в очень тихом районе в Заббаре. Размещение включает в себя гостеприимный зал,…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый пентхаус в Заббаре. Этот дизайнерский блок предлагается с полной отделкой, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус включает в себя современную кухню/гостиную/столовую открытой планировки с выходом н…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный таунхаус в востребованном районе Заббар — идеальная возможность для тех,…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Возможность приобрести этот великолепно отделанный трехкомнатный большой (179 кв. м) мезонет…
Цена по запросу
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