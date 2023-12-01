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Жильё в Southern Region, Мальта

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с ванной, с EN SUITE в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни с балконом, с ванной, с EN SUITE
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Spacious townhouse located in a quiet UCA area within Zebbug, Malta.Currently being built an…
€495,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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