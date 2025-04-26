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Жильё в Marsascala, Мальта

квартиры
117
дома
11
128 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с высококлассной отделкой и видом на прекрасный залив Марсаскала. Состоит из большо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 3 спальнями в районе залива Сент-Томас в Марсаскале. Недвижимость состоит из п…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо отделанная квартира, расположенная в тихом районе Марсаскала. Размещение включает в с…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный мезонет в Марсаскале, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта недвижимо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные апартаменты расположены в тихом районе Марсаскала и располагают большой кухней…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус с тремя спальнями, все с собственными ванными комнатами, гостевой ванной комнатой, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В районе Зонкор, Марсаскала, строится многоквартирный дом. Он будет готов в ноябре 2024 года…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Marsascala – Zonqor heights – блок 4+1 с гаражами в подвале – последние 2 единицы! Цены от €…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти недавно отделанные апартаменты, за исключением внутренних дверей и ванных комнат, предла…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Более просторный, чем обычно, 3-комнатный пентхаус с полной крышей и воздушным пространством…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время планируется возведенный на первом этаже мезонет в новом здании в M Scala. …
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Marsascala, Мальта
Дом 1 спальня
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Прекрасно переоборудованный ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ, построенный на 6 тумоли 6660 кв. м красивых ланд…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Две квартиры в Марсаскале с лифтом. От 367 000. Эта недвижимость состоит из кухни/гостиной/с…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающее новое дополнение к рынку, этот мезонет с 2 спальнями и 2 ванными ко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новинка на рынке — 3-комнатная квартира в районе Зонкор напротив ODZ, продается частично меб…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в тихом районе Марсаскала в 5 минутах ходьбы от пляжа. Состоят из большой …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Фермерский дом Marsascala, район Зонкор, с видом на окружающую местностьРасположен на участк…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedroom Apartment in MARSASCALA Being Sold FULLY FINISHED inc Bathrooms and Doors. Propert…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот просторный пентхаус открытой планировки в красивом прибрежном городе Марсаскала предлаг…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый, более просторный, чем обычно, светлый и просторный пентхаус, расположенный в очень…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в хорошем районе Марсаскала в блоке из 4 человек с собственной крышей.•Недвижимость…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с двумя спальнями в блоке всего из 3 этажей с видом на ODZ с 3 террасами с открытым…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается новый комплекс апартаментов, готовый к продаже, за исключением внутренних дверей и…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Угловой двухуровневый пентхаус, разделенный на два уровня: на уровне 4 на 3 этаже и на уровн…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Впечатляющий 300-летний ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ и 2 больших гаража с подъездными путями, расположенны…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в хорошем месте в Марсаскале в блоке из 4 домов с лифтом.•Недвижимость состоит из р…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Непереоборудованный фермерский дом в тихом месте на окраине Бахрии площадью 675 кв. м. С вид…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневый пентхаус, расположенный в тихом жилом районе, с видом на море вдалеке. Размеще…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ С лифтом Просторная …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 3 спальнями в Марсаскале. Эта недвижимость включает в себя кухню/гостиную/стол…
Цена по запросу
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