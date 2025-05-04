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Жильё в Paola, Мальта

квартиры
34
дома
15
49 объектов найдено
Дом 4 спальни в Paola, Мальта
Дом 4 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный таунхаус — идеальный семейный дом, расположенный в тихом городке Паола н…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект, состоящий из 2 блоков, в очень тихом районе Паолы. Апартаменты с 2 спальнями д…
Цена по запросу
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Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Паола - полностью меблированный  переоборудованный таунхаус с кухней открытой планировки / г…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Paola, Мальта
Дом 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Хороший, хорошо освещенный дом в центре Паолы. Также идеально подходит для коммерческого пре…
Цена по запросу
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Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Большой таунхаус в Паоле, расположенный в центральном районе UCA.Приятный гостеприимный маль…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Квартира на третьем этаже продается в готовом виде. Состоит из гостиной/столовой/кухни откры…
Цена по запросу
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Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус с одной спальней в форме ракушки, расположенный в Паоле напротив зоны ODZ…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Paola, Мальта
Дом 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Таунхаус в Паоле
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор мезонетов для продажи в виде ракушки.•От 121 000 евро•Дата завершения: февраль 2021 г.…
Цена по запросу
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Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
На продажу в Паоле доступны 4 пентхауса.•Оригинальный, сложный и интригующий проект в одном …
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Paola, Мальта
Дом 5 спален
Paola, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ПАЛАЦЦО - один из старейших домов в Паоле, построенный в 1700-х годах•Недвижимость с большим…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большая 3-комнатная квартира с высокой отделкой, за исключением ванных комнат и внутренних д…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
For sale in Paola are available 3 Maisonettes.•An original, challenging, and intriguing proj…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Домик на первом этаже, расположенный в очень тихом районе Паолы. Размещение состоит из гости…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями, с возможностью 4-й спальни, продается в готовом виде с возможностью …
Цена по запросу
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Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Готов к заселению, этот тщательно переоборудованный таунхаус полностью меблирован, включая б…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти современные и стильные апартаменты — идеальный вариант для тех, кто хочет жить в самом ц…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневые апартаменты в непосредственной близости от центра города, также идеально подхо…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта уникальная квартира на 3 этаже в тихом районе Паолы с большой открытой кухней/гостиной, …
Цена по запросу
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Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный готовый к заселению таунхаус с 3 спальнями с двуспальной кроватью — это прекрасна…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Paola, Мальта
Дом 4 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Рядовой дом, включая его надземное воздушное пространство и подвал, а также пристроенный гар…
Цена по запросу
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Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Паола — угловой пентхаус с внешней площадью 70 кв. м., состоит из кухни открытой планировки,…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Paola, Мальта
Дом 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
PAOLA Откройте для себя таунхаус, расположенный в UCA. Эта недвижимость может похвастаться п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Паола - Готовая квартира с 2 спальнями, без учета дверей и ванных комнат.Просторная гостиная…
Цена по запросу
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Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор пентхаусов с 1 спальней, которые будут продаваться без отделки.•От 120 000 евро•Дата з…
Цена по запросу
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Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасно отделанный таунхаус в тихом жилом районе в Паоле. Размещение состоит из гостеприим…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты с 1 спальней в Паоле, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта недвижимост…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1-комнатная мезонетная квартира на первом этаже в Поале, в самом центре и близко ко всем удо…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый блок квартир с 1 спальней будет завершен в начале 2024 года. Имеются гаражи
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти уникальные апартаменты с видом на море в тихом районе Паолы, с большой кухней/гостиной о…
Цена по запросу
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