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Квартиры на Мальте

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Валлетта
14
Сан Джулианс
83
Слима
124
Msida
45
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2 293 объекта найдено
Квартира в Свийи, Мальта
Квартира
Свийи, Мальта
Современная квартира на продажу в Свейки Расположенная в востребованном жилом районе Свейки…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасный пентхаус на 3-м этаже, который долгое время находился на Мальте Зеббуг. Он состои…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Продается в Plan 2-Bedroom Penthouse в Слиме Прекрасная возможность получить современный пе…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Слима 3-комнатные квартиры на продажу по плану. Просторный, красивый макет и в очень востреб…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных жилых районов Биркиркары, этот яркий и воздушн…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Xewkija, Мальта
Квартира 3 спальни
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
XEWKIJA APARTMENTS WITH COMMUNAL POOL Захватывающий новый жилой комплекс в Xewkija, предлага…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Sliema 3-Bedroom Ground Floor Maisonette в планах Отличная возможность приобрести мезонет н…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Просторная 4-комнатная квартира в Bella Vista. Новый на рынке! Просторная 4-комнатная кварти…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мджарр, Мальта
Пентхаус
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Готовый к переезду в пентхаус в красивом Мгарре Откройте для себя этот исключительный пентх…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается большой пентхаус, за исключением дверей и ванных комнат. Он вклю…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Siggiewi, Мальта
Квартира 2 спальни
Siggiewi, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти прекрасные 2-спальные апартаменты с большой открытой планировкой кухонной гостиной, веду…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов на окраине Зурриека измерительное приложение 90 кв.м. Ожидается, что прое…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексная одиночная мезонетта Приветственная планировка входа и наличие отдельной кухни и …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Tarxien, Мальта
Квартира 3 спальни
Tarxien, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира с 3 спальнями, 1 ванной комнатой на первом этаже в Тарксиене, Мальта, является …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается Elegant 3 Bedroom Residence в Xlendi, Gozo Откройте для себя изысканное прибрежное…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира с 1 спальней, ведущей во двор, и другой спальней, ведущей к просторн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляя потрясающее новое дополнение к рынку, эта 2 спальня, 2 ванная комната Maisonette…
Цена по запросу
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Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный PENTHOUSE с потрясающим видом на море в Надуре, Гозо Расположенный в одном из сам…
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Квартира 2 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 2 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти апартаменты Санта-Венера предлагают удобные и практичные жилые помещения с планировками …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2/3 спальных мест в Биркиркаре. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Эти …
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Квартира 2 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 2 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторный мезонет на продажу в Моста 174sq м Расположенный в тихом и востребованном районе…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 2 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем на продажу недвижимость в Мосте: 2 спальня, 2 ванная комната Maisonette, котора…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями, расположенный в отличном районе Ta Giorni St Julians, идеально подхо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Gharghur, Мальта
Квартира 3 спальни
Gharghur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами теперь на новом рынке и ждет своих…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Просторная 1 спальня + 1 исследование Пентхаус с видом на страну Новый PH расположен в вост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ищете просторное и современное жилое пространство в Корми? Эта квартира с 3 спальнями и 2 ва…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 2 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продажа: изысканная квартира в районе Sought-After Центральной Валлетты Расположенная в Вал…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Три квартиры, которые продаются готовыми, за исключением дверей и ванных комнат, строятся в …
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный пентхаус для продажи по плану в востребованном районе Мсида, предлагающий просто…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новое развитие, расположенное в центре Каппары. Все квартиры будут проданы готовыми, за искл…
Цена по запросу
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