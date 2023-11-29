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Жильё в Central Region, Мальта

Birkirkara
8
Слима
4
Gzira
3
24 объекта найдено
Вилла в Saint John, Мальта
Вилла
Saint John, Мальта
Количество этажей 2
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Слима, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
€1,11 млн
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift в Gzira, Мальта
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift
Gzira, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
€320,000
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Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
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Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
€250,000
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Квартира 3 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€260,000
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Квартира 2 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€235,000
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Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином в Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
€650,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной в Gzira, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной
Gzira, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
€360,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
€925,000
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Квартира 3 спальни в Pieta, Мальта
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4
Продается квартира на четвертом этаже в одном из самых востребованных районов Pieta & # 39, …
€255,000
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Квартира 1 спальня в Gzira, Мальта
Квартира 1 спальня
Gzira, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
ГЗИРА - Национальный бассейн. Уютная квартира с высокой отделкой, рядом со всеми удобствами.…
€285,000
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Пентхаус 3 спальни в Pieta, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Pieta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
PIETA & NBSP; & Ndash; Пентхаус с двойным фасадом на набережной. & nbsp; Этот красивый пентх…
€690,000
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Вилла 4 спальни в Attard, Мальта
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
€1,78 млн
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Вилла 5 спален в Iklin, Мальта
Вилла 5 спален
Iklin, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
IKLIN - Полуотдельная вилла в роскошной вилле, но очень близко к удобствам. У входа мы наход…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Слима - очень уникальная квартира 1930-х годов, расположенная на третьем уровне здания, с не…
€980,000
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
ST JULIANS: Светлая квартира в очень умном квартале на возвышенном первом этаже, расположен …
€350,000
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Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
€1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
€1,65 млн
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Квартира 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
€680,000
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
€2,20 млн
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Типы недвижимости в Central Region

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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