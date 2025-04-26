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Жильё в Корми, Мальта

квартиры
78
дома
31
109 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Корми, Мальта
Квартира 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни, с главной ванной комнатой и смежной ванной комнатой, примыкающей к главной спальн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 3 спальнями в Корми, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта недвижимость …
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот непереоборудованный таунхаус в центре деревни в нескольких минутах ходьбы от всех удобс…
Цена по запросу
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Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мальта Этот потрясающий пентхаус в самом сердце Корми, Мальта, — идеальный вариант для тех,…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира площадью 172 кв. м на первом этаже с просторной кухней/гостиной/столовой, 3 спальня…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловой приподнятый мезонет в очень тихом районе в Корми. Размещение состоит из просторной к…
Цена по запросу
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Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с террасой по периметру, состоящий из кухни, гостиной, столовой и открытой планиров…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в Корми. Расположена в тихом районе, но близко ко всем удобствам. Эта…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасно переоборудованный таунхаус, расположенный в очень тихом жилом районе в Корми. Недв…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Таунхаус с 3 спальнями в одном из самых тихих районов Корми. Состоит из кухни и гостиной, дв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЕДИНСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО - Высококачественно отделанная и очень хорошо освещенная квартира на …
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Корми, Мальта
Дом 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Добро пожаловать в этот прекрасно отремонтированный дом с 2 спальнями в очаровательной дерев…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная недвижимость является частью блока из 3 и расположена в тихом жилом районе. Э…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Корми, Мальта
Дом 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот светлый дом с двумя спальнями в Корми обладает огромным потенциалом. Он располагает про…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Корми, Мальта
Дом 5 спален
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
550-летний фермерский дом в Корми, размещение состоит из 6 спален, все с ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Мальта Эти просторные апартаменты с 3 спальнями в Корми, Мальта, предлагают идеальное сочет…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет с 3 спальнями в Корми, расположенный в тихом и привлекательном районе. Этот объект н…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловые апартаменты площадью около 155 кв. м с лифтом с первого этажа в блоке всего из 3. Ап…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идеальный дом в Корми ждет своего счастливчика! Безупречно чистый мезонет с 3 спальнями, 2 в…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Корми, Мальта
Квартира 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с отличной отделкой, расположенная в престижном районе Корми, рядом со всеми удобст…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Продаются квартиры с тремя или четырьмя спальнями. Высококачественная отделка, включая внутр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Корми, Мальта
Квартира 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается мезонет – Qormi •- 150 кв. м•- Свободное владение•- Две спальни•- Одна ванная комн…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Корми, Мальта
Дом 5 спален
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Изысканный дом с характером, расположенный в самом сердце городской заповедной зоны Корми (U…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Корми, Мальта
Квартира 1 спальня
Корми, Мальта
Количество спален 1
Choice of 2 luxuriously finished apartments at pre-construction prices.•3 Bedrooms 2 bathroo…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
4 квартиры в тихом жилом районе в Корми в небольшом блоке из 4 продаются по плану. Расположе…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Корми, Мальта
Квартира 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот дом, расположенный в мезонете, с 2 просторными спальнями и 1 ванной комнатой, является …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Корми, Мальта
Дом 4 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот потрясающий дом с характером идеально сочетает в себе старое и новое, сохраняя свой ори…
Цена по запросу
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Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус площадью 163 кв. м с огромной кухней/столовой/гостиной, 3 двухместными спальнями, в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ухоженная квартира, расположенная в тихом жилом районе в Корми, рядом со всеми удобствами. В…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новая двухуровневая квартира продается с отделкой, за исключением ванных комнат и…
Цена по запросу
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