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Бунгало на Мальте

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Northern Region
20
Naxxar
4
Сент-Полс-Бэй
3
Бунгало Удалить
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25 объектов найдено
Бунгало в Iklin, Мальта
Бунгало
Iklin, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Это отдельно стоящее бунгало кажется потрясающим свойством, которое сочетает в себе роскошь …
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большое полностью отдельно стоящее бунгало, расположенное на площади около 1600 кв.м., с про…
Цена по запросу
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Бунгало в Naxxar, Мальта
Бунгало
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
1100 кв.м. полностью отделенное бунгало с захватывающим видом на море в этом популярном райо…
Цена по запросу
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Бунгало в Iklin, Мальта
Бунгало
Iklin, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало в Иклине с 4965 кв.м земли 8 автомобилей въезжают и 6 гаражей 4 спальни 2 ванные ком…
Цена по запросу
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Бунгало в Rabat, Мальта
Бунгало
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
По-настоящему уникальная находка на Мальте - одноэтажное бунгало, расположенное в самом серд…
Цена по запросу
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Бунгало в Xemxija, Мальта
Бунгало
Xemxija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Wardija - выдающийся участок около 1600 квадратных метров с разрешениями на строительство пр…
Цена по запросу
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TekceTekce
Бунгало в Naxxar, Мальта
Бунгало
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Сан-Паул Тат-Тарга, Накссар - Выдающееся современное 4-спальное полностью отдельно стоящее б…
Цена по запросу
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Бунгало в Siggiewi, Мальта
Бунгало
Siggiewi, Мальта
Количество спален 3
Красиво расположенное бунгало с 3 спальнями в востребованном районе Бускетт, д/о Дингли, пре…
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых престижных районов вилл на Мальте, этот исключительный бунгал…
Цена по запросу
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Бунгало в Мджарр, Мальта
Бунгало
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
БИДНИЯ - Это красивое бунгало расположено в сельской местности в очень востребованном месте,…
Цена по запросу
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Бунгало в Свийи, Мальта
Бунгало
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Главное развитие Ультра-редкое отдельно стоящее бунгало Swieqi на огромном участке Полность…
Цена по запросу
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Бунгало в Marsascala, Мальта
Бунгало
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенное на краю воды в одном из самых престижных прибрежных анклавов Мальты, это полно…
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасное бунгало, построенное на участке около 1000 кв.м., в очень эксклюзивном районе вил…
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в это потрясающее, полностью отдельно стоящее бунгало, расположенное в прос…
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Полностью отдельно стоящее бунгало с тремя спальнями с видом на море, расположенное в востре…
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
3-спальное бунгало в Санта-Мария-Эстейт. Это свойство включает в себя 3 спальни (основная сп…
Цена по запросу
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Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
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Бунгало в Bahar ic Caghaq, Мальта
Бунгало
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высоко законченный Bungalow установлен на более чем tumolo с большим бассейном и зрелым садо…
Цена по запросу
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Бунгало 7 комнат в Naxxar, Мальта
Бунгало 7 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19 млн
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Бунгало в Mosta, Мальта
Бунгало
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Сан Джакомо Прекрасно переоборудованный 4-спальный дом, готовый к переезду.Недвижимость такж…
Цена по запросу
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Бунгало 19 комнат в Меллиха, Мальта
Бунгало 19 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 19
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 850 м²
Количество этажей 2
Discover the unparalleled luxury of this exceptional Mellieha bungalow, situated on what is …
Цена по запросу
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Бунгало 10 комнат в Меллиха, Мальта
Бунгало 10 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
$2,00 млн
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Бунгало 7 комнат в Меллиха, Мальта
Бунгало 7 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Цена по запросу
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Бунгало в Zabbar, Мальта
Бунгало
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бунгало на 2 Тумоли на окраине Заббара с видом на далекую страну Участок занимает около 1704…
Цена по запросу
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Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
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Параметры недвижимости на Мальте

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