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Жилье в Gozo Region, Мальта

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Виктория
15
450 объектов найдено
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом районе, но удобно близком к повседневным удобствам, этот исключительны…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Xewkija, Мальта
Квартира 3 спальни
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
XEWKIJA APARTMENTS WITH COMMUNAL POOL Захватывающий новый жилой комплекс в Xewkija, предлага…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Nadur, Мальта
Квартира 2 спальни
Nadur, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот проект, расположенный в спокойной деревне Надур, предлагает идеальное сочетание природн…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 2 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательная современная жизнь в одном из лучших районов Зеббага Расположенный в самом се…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 2 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый дом продается по плану и в форме раковины с видом на долину с террасы. Недвижимость вк…
Цена по запросу
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Вилла в Gharb, Мальта
Вилла
Gharb, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта исключительная шестикомнатная шестикомнатная VILLA для аренды в Гарбе отделана элегантны…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Xaghra, Мальта
Квартира 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Редкая возможность приобрести полностью меблированную квартиру для продажи владельцем в цент…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Kercem, Мальта
Дом 4 спальни
Kercem, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
4-комнатный Дом Персонажа, расположенный в Керчеме. Это свойство имеет типичные характеристи…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 2 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый дом площадью 260 кв.м продается по плану и в форме раковины с видом на долину с террас…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Zebbug, Мальта
Квартира 1 спальня
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
MARSALFORN MAISONETTE: Прекрасная возможность приобрести этот хорошо спроектированный одноко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Просторная квартира 2-го этажа в Марсальфорне, Гозо Цена: 297 000 Расположенная всего в нес…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Xewkija, Мальта
Квартира 2 спальни
Xewkija, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторный 2-спальный мезонет для продажи Xewkija, Gozo Расположенный в очаровательной дере…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Qala, Мальта
Квартира 2 спальни
Qala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий тип недвижимости, расположенный в очаровательной деревне Кала, предлагает и…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отличные возможности для развития в центре Марсалфорна, Гозо. Главное место! Не упустите эту…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Sannat, Мальта
Квартира 3 спальни
Sannat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новым на рынке является эта квартира на первом этаже, расположенная на окраине живописной де…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
НОВОСТИ НА МАРКЕТЕ в Марсальфорне Проект расположен на окраине Марсальфорна. Распространяет…
Цена по запросу
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Пентхаус в Munxar, Мальта
Пентхаус
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается 2 спальный пентхаус в Xlendi, Gozo Яркий и воздушный 2-спальный, 2-спальный пентха…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
«Gorgeous Terraced House» в Виктории, Гозо Добро пожаловать в дом своей мечты в сердце Викт…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этот исключительный, спроектированный архитектором дом характера в Хаз-Зеббуге был мастерски…
Цена по запросу
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Таунхаус в Ghajnsielem, Мальта
Таунхаус
Ghajnsielem, Мальта
Для продажи: исключительная возможность развития в Гайнсиелеме, Гозо! Расположенная в споко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается 3-комнатная квартира в Xlendi, Gozo- Удобная и хорошо спланированная 3-комнатная, …
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Большой таунхаус в сердце Зеббуга (район УЦА) - настоящий драгоценный камень с бесконечным п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Qala, Мальта
Квартира 2 спальни
Qala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в новой застройке в востребованной деревне Кала, Гозо, эта 2-комнатная, 1-комн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Xaghra, Мальта
Квартира 2 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в рамках совершенно новой разработки в Виктории (Рабат), это пример нескольких…
Цена по запросу
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Пентхаус в Xaghra, Мальта
Пентхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Для продажи по плану это 3-мя спальными местами в сердце ГОЗО.120 SQM INDOORS 90 SQM OUTDOOR…
Цена по запросу
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Таунхаус в Xaghra, Мальта
Таунхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Оригинальное название: House Two Этот привлекательный таунхаус в Виктории, Гозо предлагает щ…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасный фермерский дом, расположенный на окраине Зеббуга и наслаждающийся полной конфиден…
Цена по запросу
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Дом в Zebbug, Мальта
Дом
Zebbug, Мальта
ZEBBUG Редкая возможность реновации в востребованном районе, эта недвижимость является идеал…
Цена по запросу
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Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 2
Продается пентхаус в Xewkija, Gozo Откройте для себя исключительную жизнь на открытом воздух…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Ghajnsielem, Мальта
Квартира 3 спальни
Ghajnsielem, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается в Ghajnsielem Spacious 3 спальня Шаг в современный комфорт с этой прекрасно сплан…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Gozo Region, Мальта

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