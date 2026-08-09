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Жилье в Свийи, Мальта

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116 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира больше, чем обычно, расположена в этом просторном районе Свейки. Проживание включае…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Редкая жемчужина в Мадлиэне, расположенная на более чем 2200 кв. м частной земли, предлагает…
Цена по запросу
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Пентхаус в Свийи, Мальта
Пентхаус
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Спальня Penthouse3 предлагается готовая, за исключением ванных комнат и внутренних дверей. Н…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Испытайте роскошь, живя в лучшем виде. Вилла на участке площадью 500 кв.м может похвастаться…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в востребованном районе Ибрагим? Этот красиво преобразованный террасный дом предл…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Прекрасная для продажи недвижимость в Мадлиэне: эта вилла с 3 спальнями предлагается с лифто…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная и очень хорошо сохранившаяся квартира в этом самом востребованном районе,…
Цена по запросу
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Бунгало в Свийи, Мальта
Бунгало
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Главное развитие Ультра-редкое отдельно стоящее бунгало Swieqi на огромном участке Полность…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами теперь доступна для продажи в ж…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Главное развитие Ультра-редкая отдельно стоящая вилла Swieqi на огромном участке Местополож…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельная вилла в престижной Менсии Расположенная в одном из самых востребованных…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану на выбор 1-го 2-го и 3-го этажа Апартаменты в одном из лучших мес…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Свийи, Мальта
Квартира 1 спальня
Свийи, Мальта
Количество спален 1
Новая разработка будет осуществляться угловой сайт, предлагающий просторное и светлое размещ…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Редкая возможность владеть просторной, тщательно продуманной резиденцией в очень востребован…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта стильная квартира площадью 190 м2 предлагает современную и комфортную среду проживания. …
Цена по запросу
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Пентхаус в Свийи, Мальта
Пентхаус
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану просторный Пентхаус в одном из лучших мест в Swieqi Accommodation…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Выдающаяся вилла на огромном участке в самом эксклюзивном районе Мальты. Эта выдающаяся недв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 двухспальный мезонет с современной отделкой Он кондиционируется по всему Имеет стиральную …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 3 квартир площадью около 171,89 кв. м, расположенных в этом очень востребованном ра…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Свийи, Мальта
Квартира 5 спален
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость должна быть продана как блок, наслаждающийся удивительным видом на долину. Он с…
Цена по запросу
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Квартира в Свийи, Мальта
Квартира
Свийи, Мальта
Расположенный в оживленном и очень востребованном городе Свикки, мы представляем эту новую р…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира площадью 240 кв.м., расположенная в одном из лучших районов Свейки, с высокими пото…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Прекрасная для продажи недвижимость в Мадлиэне: эта вилла с 3 спальнями предлагается с лифто…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельно стоящая вилла с прекрасным видом на страну и море, расположенная в одном …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта 2-комнатная квартира площадью 97 квадратных метров в Свейки в настоящее время находится …
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в возвышенном спокойствии Мадлиены, эта вилла является воплощением стильной жи…
Цена по запросу
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Квартира в Свийи, Мальта
Квартира
Свийи, Мальта
Расположенный в оживленном и очень востребованном городе Свикки, мы представляем эту новую р…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо оборудованная квартира на первом этаже с хорошим садом и собственным отдельным …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Свийи, Мальта
Квартира 1 спальня
Свийи, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в многолетнем популярном городе Свейки, эта большая однокомнатная квартира явл…
Цена по запросу
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Пентхаус в Свийи, Мальта
Пентхаус
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
SWIEQI - NEW ON THE MARKET - 450-километровая Sky Villa / Penthouse, являющаяся частью умног…
Цена по запросу
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